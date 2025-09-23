“16년간 자랐다고?”…머리 크기만 한 종양 달고 산 60대에 러 ‘깜짝’

이미지 확대 러시아 60대 남성이 목뒤에 있는 머리 크기만 한 종양을 수술로 제거했다. 러시아 키로프주 보건부 홈페이지 캡처

러시아 60대 남성이 목뒤에 자리 잡은 머리 크기만 한 종양을 수술로 제거한 사연이 전해졌다.22일 러시아 일간 이즈베스티야에 따르면 러시아 키로프 주립 임상병원은 남성 A(65)씨의 목뒤에 있는 거대 지방종을 제거하는 수술을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 해당 수술 결과는 이날 키로프주 보건부 공식 홈페이지를 통해 발표됐다.해당 병원 의료진은 A씨가 16년간 자란 종양을 방치하다 종양이 머리만 한 크기로 자란 뒤에야 병원을 찾은 것에 놀랐다고 한다. 의료진은 A씨의 종양이 주요 혈관과 신경 근처에 자리 잡고 있어 쉽지 않은 수술이었다고 밝혔다.지방종은 지방세포로 구성된 양성 종양으로 몸 어느 부위에서나 발생할 수 있다. 보통 몸통, 허벅지, 팔 등과 같이 정상적인 지방 조직이 있는 피부 아래 조직에 가장 많이 발생한다.지방종의 발생 원인으로는 지방 대사 장애, 유전적 요인, 피지선 막힘 등이 지목되지만 아직 정확히 밝혀지지는 않았다.해당 병원 제1외과 과장 이고르 포피린은 “보통 이런 종양은 대개 천천히, 통증 없이 자라기 때문에 많은 환자가 종양이 저절로 사라지길 바라며 전문의 진료를 미룬다”며 “그러나 한 번 지방종이 커지면 연고나 민간요법으로는 없어지지 않으며 외과적 수술이 유일한 치료법”이라고 말했다.포피린 과장은 종양이 장기간 지속되면 악성 종양으로 발전한 위험이 있으며 주변 조직을 압박할 위험이 있고, 특히 종양이 클 경우 위험하다고 경고했다.조희선 기자