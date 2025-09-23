세계에서 두 번째로 큰 다이아몬드…“골프공 2개보다 크다” [포착]

이미지 확대 세계에서 두번째로 큰 2488캐럿짜리 ‘모츠웨디’ 다이아몬드. AFP 연합뉴스

이미지 확대 세계에서 두번째로 큰 2488캐럿짜리 ‘모츠웨디’ 다이아몬드. AFP 연합뉴스

이미지 확대 세계에서 두번째로 큰 2488캐럿짜리 ‘모츠웨디’ 다이아몬드. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계에서 두 번째로 큰 다이아몬드가 새 주인을 맞을 준비를 하고 있다.세계적인 다이아몬드 허브인 벨기에의 귀금속 회사 HB 앤트워프 관계자는 22일(현지시간) AFP 통신에 해당 다이아몬드가 곧 새 주인을 찾을 것이라며 이에 앞서 감정 평가가 필요하다고 밝혔다.이 회사가 보관 중인 다이아몬드의 이름은 ‘모츠웨디’로, 지난해 보츠와나에서 발굴됐다. 보츠와나는 아프리카의 대표적인 다이아몬드 산지다. 아프리카 여러 국가들이 다이아몬드를 둘러싸고 내전이나 분쟁을 겪고 있는 것과 달리 보츠와나는 자국 산업과 인프라에 투자해 경제 선순환을 일으킨 것으로 알려져 있다.무게 약 0.5㎏에 2488캐럿인 모츠웨디는 지난해 여름 아프리카 최대 다이아몬드 생산지인 보츠와나 북동부의 카로웨 광산에서 채굴됐다. HB 앤트워프가 공개한 사진을 보면 모츠웨디는 골프공 2개보다 큰 것으로 보인다.이 광산은 캐나다 회사인 루카라 다이아몬드가 소유하고 있으며, HB 앤트워프는 원석 가공 및 마케팅을 담당하고 있다.HB 앤트워프는 최근 카로웨 광산에서 발견된 세계에서 세 번째로 큰 다이아몬드를 포함해 4개의 보석 컬렉션 중 하나로 모츠웨디를 공개했다.HB 앤트워프 관계자는 현재로선 각 보석의 개별 가격을 책정하긴 어렵지만, 4개의 보석을 모은 컬렉션의 총 가격이 최소 1억 달러(약 1394억 6000만원)에 달할 것으로 예상한다고 말했다.이 관계자는 공식 감정 평가가 나오지 않았는데도 이미 모츠웨디가 “전 세계적인 관심을 받고 있다”면서 “이러한 크기의 다이아몬드는 매우 희소하기 때문에 박물관에 전시해도 손색이 없을 정도다. 이미 여러 곳에서 문의가 들어왔다”고 전했다.그러면서 “특히 모츠웨디를 수집 목록에 넣고 싶어하는 중동 왕족의 손에 들어갈 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.모츠웨디가 발견되기 전 보츠와나에서 발견된 가장 큰 다이아몬드는 역시 2019년 루카라 다이아몬드가 카로웨 광산에서 채굴한 1758캐럿짜리 ‘세웰로’다.역사상 가장 큰 다이아몬드는 1905년 남아프리카에서 발견된 ‘컬리넌’으로 추정되는데, 3106캐럿에 달한 것으로 알려져 있다. 컬리넌에서 잘라낸 다이아몬드 ‘아프리카의 별’은 영국 런던탑에 전시된 영국 왕실 왕관을 장식하고 있다.신진호 기자