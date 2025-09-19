의원 표심 움직이는 아소·기시다… 자민당 총재 선거 ‘킹메이커’로 부상

파벌 영향력 행사에 최대 변수로

모테기·다카이치 등 접촉 공들여

이미지 확대 아소 다로(왼쪽)·기시다 후미오(오른쪽) 전 총리.

일본 집권 자민당 총재 선거에서 아소 다로·기시다 후미오 전 총리가 다시 ‘킹메이커’로 부상했다.요미우리신문은 18일 의원의 4분의1을 거느린 두 사람의 선택이 결선 투표에서 새 총재를 가를 최대 변수가 될 것이라고 보도했다. 현재 자민당 의원은 295명으로, 두 전 총리의 세력은 각각 40명 안팎으로 추산된다.자민당은 전통적으로 파벌을 중심으로 운영돼왔지만 2023년 말 불거진 비자금 스캔들로 대부분의 파벌이 해체됐다. 그러나 아소 전 총리가 이끄는 ‘아소파’는 유일하게 존속을 택했고, 기시다 전 총리도 옛 기시다파 출신 의원들에게 여전히 영향력을 행사하고 있다.당 안팎에서는 결선 투표에 들어가면 두 전 총리가 수십 표 규모의 의원표를 움직여 새 집행부에도 영향력을 이어가려 할 것이라는 관측이 나온다. 실제 지난해 총재 선거에서 기시다 전 총리는 이시바 총리 지지를 지시해 역전승을 도왔고, 아소 전 총리는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상을 지원했다.이번 총재 선거에서 두 전직 총리는 아직 특정 후보 지지를 밝히지 않았다. 다만 아소파 일부는 다카이치 전 경제안보담당상과 고이즈미 신지로 농림수산상 진영으로, 옛 기시다파 일부 의원은 하야시 요시마사 관방장관과 고이즈미 농림수산상 진영으로 각각 흩어져 움직이고 있다.이에 각 후보들은 두 전 총리와의 접촉에 공을 들이고 있다. 최근 모테기 도시미쓰 전 간사장과 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상이 잇따라 아소 전 총리를 찾았고 하야시 관방장관, 다카이치 전 경제안보담당상도 기시다 전 총리와 면담했다. 고이즈미 농림수산상도 두 전 총리와 회동을 조율 중인 것으로 알려졌다.도쿄 명희진 특파원