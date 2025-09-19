“日 아시안게임 참가 희망”… 국제무대 보폭 넓히는 北

2025-09-19 12면

북한이 내년 가을 일본에서 열리는 아시안게임에 참가하겠다는 뜻을 일본 측에 전달했다. 18일 교도통신은 “북한이 내년 9월 개막하는 ‘2026 아이치·나고야 아시안게임’에 선수단을 파견하겠다는 참가의향서를 제출했다”고 보도했다. 대회 조직위원회에 따르면 북한은 축구 등 17개 종목에 약 150명의 선수를 포함해 총 260~270명을 파견할 뜻을 밝혔다.북한의 아시안게임 참가는 스포츠 외교를 통한 국제 무대 복귀 흐름의 연장선으로 평가된다. 북한은 2021년 열린 도쿄올림픽 불참으로 국제올림픽위원회(IOC) 징계를 받아 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하지 못했다. 이후 2023년 중국 항저우 아시안게임과 2024년 파리올림픽을 거쳐 국제 ﻿무대에 복귀했다.일본은 북한의 잇따른 탄도미사일 발사에 대한 독자 제재로 북한 국적자의 입국을﻿금지하고 있다. 다만 스포츠 교류는 예외를 인정한다. 지난해 2월 도쿄에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 올림픽 예선과 3월 남자대표팀 경기에 북한 선수단의 입국을 허용했다. 교도통신은 ﻿“일본 정부는 신중한 대응을 검토할 것”이라고 전했다. 아이치·나고야 대회는 ﻿내년 9월 19일 개막해 10월 4일까지 이어진다.한편 이재명 정부가 남북 관계 복원을 최우선 과제로 내세운 만큼 이번 대회에서 남북 공동입장이나 단일팀이 재개될지 이목이 쏠린다. 남북은 2000년 시드니 올림픽부터 2018년 평창·자카르타 대회까지 여러 차례 공동입장을 했지만, 최근 대회에서는 성사되지 못했다.도쿄 명희진 특파원