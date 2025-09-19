트럼프, 인생사 담은 英 국빈 만찬에 흡족… “내 인생 최고 영예”

47m 테이블에 식기만 1452점 올라

모친 탄생年 1912년산 코냑 등 눈길

이미지 확대 트럼프, 찰스 왕과 윈저성 국빈 만찬 17일(현지시간) 영국 버크셔주 윈저성에서 열린 국빈 만찬에 참석한 도널드 트럼프(앞줄 왼쪽) 미국 대통령이 찰스 3세 영국 국왕과 나란히 걸으며 대화하고 있다. 그 뒤를 노란색 드레스를 입은 멜라니아 트럼프 여사와 파란색 드레스를 입은 커밀라 왕비가 따르고 있다. 맨 뒷줄 오른쪽은 윌리엄 왕세자. 멜라니아 여사는 런던 도착 때 영국 대표 브랜드 버버리의 켄싱턴 트렌치코트를 입은 데 이어 이날 미국의 황금시대를 의미하는 미국산 카롤리나 에레라 드레스를 입어 이목을 끌었다.

17일(현지시간) 영국 버크셔주의 윈저성 세인트조지홀에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 번째 영국 왕실 초청 국빈 만찬을 위한 테이블이 준비되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 외국 정상 최초로 재임 중 2번째 영국 왕실의 국빈 만찬에 초대를 받아 극진한 대접을 받았다. 트럼프 대통령이 17일(현지시간) 부인 멜라니아 여사와 함께 영국 윈저성에 도착하자 척탄병 근위대, 콜드스트림 근위대, 스코틀랜드 근위대 등 세 가지 색을 상징하는 의장대의 환영을 받았다. 영국에서 국빈 방문을 위해 세 가지 색상의 의장대가 모인 적은 이번이 처음이다. 의장대 사열엔 영국군 1300명과 말 120필이 동원됐다. 찰스 3세 영국 국왕은 트럼프 대통령이 의장대 사열 중 앞서 걷도록 배려했다.영국 윈저성 세인트조지홀에서 열린 국빈만찬에는 47.3m 길이의 대형 테이블에 139개의 촛불과 꽃장식이 놓였으며 식기류 1452점이 올랐다. 직원 100여명이 손님 160명에게 음식을 서빙했다. 햄프셔 지방 물냉이로 만든 판나코타, 노퍽 지방 닭고기 요리, 영국 자두를 곁들인 아이스크림이 테이블에 올랐다. 트럼프 대통령은 술을 마시지 않지만, 영국 왕실은 ‘트럼프 역사’를 상징하는 주류를 다수 배치했다. 트럼프 대통령의 스코틀랜드 출신 어머니가 탄생한 해인 1912년산 헤네시 코냑 그랑드 샹파뉴, 2017년 제45대 대통령 취임을 기념한 1945년산 워 빈티지 포트 와인, 트럼프의 스코틀랜드 혈통을 기리는 보우모어 퀸즈 캐스크 위스키가 준비됐다. 만찬에서 멜라니아 여사는 어깨가 드러난 노란 드레스를 입었는데 “미국의 황금시대를 상징한다”는 평가가 나왔다.이날 찰스 3세와 커밀라 왕비는 트럼프 대통령에게 미국 독립선언 250주년을 기념하는 가죽 제본 책과 영국 국기를 선물했다. 멜라니아 여사에겐 북아일랜드 예술가 카라 머피가 제작한 그릇과 영국 디자이너 아냐 하인드마치가 디자인한 핸드백을 선물했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “영국 왕실이 트럼프 대통령에게 깊은 인상을 심어주기 위해 노력한 흔적”이라고 보도했다. 트럼프 대통령은 국왕 부부에게 드와이트 아이젠하워 대통령의 검 복제품과 티파니 빈티지 브로치로 답례했다.트럼프 대통령은 “진정으로 내 인생 최고의 영예 중 하나”라며 “국왕과 영국에 수십년간 큰 존경심을 가져 왔다”고 말하고 흡족한 표정을 지었다. 이어 “외국 정상의 두 차례 영국 국빈 방문은 나의 사례가 마지막이 되기를 바란다”고 농담하기도 했다. 이날 만찬엔 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO등 IT업계 거물도 다수 참석했다.최영권 기자