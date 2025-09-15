“전등 속에 전선이? 그런데 갑자기 ‘꿈틀’”…공포의 36시간, 인도서 무슨 일이

이미지 확대 인도 노이다의 한 아파트 부엌 천장 전등에서 발견된 코브라가 36시간 동안 가족을 공포에 떨게 했다. 소셜미디어(SNS) 캡처

인도의 한 아파트에서 부엌 천장 전등 속으로 독사인 코브라가 숨어들어 온 가족이 36시간 동안 공포에 떤 사건이 화제가 되고 있다. 뱀은 긴급 출동한 산림청 구조팀에 의해 천장에서 구조돼 자연으로 돌아갔다.14일(현지시간) CNN-뉴스18 등 외신 보도에 따르면, 인도 북부 우타르프라데시 주의 도시인 노이다에서 한 가족이 지난 9일 부엌 천장 전등 속 코브라를 발견하는 사건이 일어났다.이 가족은 처음엔 전선으로 착각했다가 꿈틀거리는 모습을 보고서야 뱀이라는 사실을 알아차리고는 충격을 받았다고 한다.가족들은 곧바로 2층 방으로 대피해 문을 잠그고 외부에서 음식을 배달시켜 먹으며 버텼다. 코브라가 있는 부엌은 접근조차 할 수 없는 상황이었다.한편 가족들은 산림청에 긴급 신고했다. 뱀 포획 전문가와 산림청 직원들이 출동했지만 구조 작업은 예상보다 까다로웠다.구조팀은 수 시간에 걸친 사투 끝에 천장에 특수 가루를 뿌려 코브라가 자발적으로 나오도록 유도하는 작전을 펼쳤다.결국 지난 10일 저녁, 36시간의 긴장된 대치 상황이 마무리됐다. 산림청이 코브라를 무사히 구조한 것이다. 코브라는 오클라 조류 보호구역으로 옮겨져 자연으로 돌아갔다.김성은 기자