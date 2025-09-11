대한매일상회 바로가기
40대 대통령 ‘30대 충성파 총리’ 발탁… 野 “국민 무시 마크롱 퇴진해야” 발칵

최영권 기자
수정 2025-09-10 18:09
입력 2025-09-10 18:09

마크롱 임기 내내 살아남은 장관
녹색당·공산당 등은 탄핵안 발의

에마뉘엘 마크롱(왼쪽) 프랑스 대통령이 지난 7월 파리 브리엔호텔에서 열린 군 지휘관 연설 직후 세바스티앵 르코르뉘 당시 국방장관과 대화하고 있다. 르코르뉘는 9일(현지시간) 프랑스 총리로 임명됐다. 파리 AFP 연합뉴스
에마뉘엘 마크롱(왼쪽) 프랑스 대통령이 지난 7월 파리 브리엔호텔에서 열린 군 지휘관 연설 직후 세바스티앵 르코르뉘 당시 국방장관과 대화하고 있다. 르코르뉘는 9일(현지시간) 프랑스 총리로 임명됐다.
하원의 내각 불신임 결정으로 정치적 궁지에 내몰린 에마뉘엘 마크롱(48) 프랑스 대통령이 9일(현지시간) 새 총리로 충성파인 세바스티앵 르코르뉘(39) 국방부 장관을 임명했다. 야당이 원하는 인물을 지명해 국정 주도권을 되찾을 것이라는 예상을 뒤엎고 40대인 그가 30대 측근을 총리로 임명한 건 재정 개혁 의지를 꺾지 않았기 때문으로 풀이된다.

프랑스 대통령실인 엘리제궁은 르코르뉘 신임 총리가 10일 취임해 장관 명단을 제청하면 마크롱 대통령이 임명할 예정이라고 밝혔다고 르몽드가 보도했다. 마크롱의 가장 가까운 측근 중 한 명인 르코르뉘는 충성파 보수주의자로 평가된다.

2017년 마크롱 대통령이 처음 당선되자 보수 정당인 공화당을 탈당하고 중도 정치 운동에 합류했다. 5년 뒤 그는 마크롱의 재선 캠페인을 이끌었다. 그는 마크롱 2기 행정부에 국방부 장관으로 재임하며 우크라이나 전쟁 이후 프랑스의 재무장을 이끌었다는 찬사를 받았다.

마크롱 대통령의 두 차례 임기 내내 유일하게 살아남은 장관이기도 하다. 마크롱 대통령의 해외 순방에 대부분 동행하며 최측근에서 보좌하고, 대부분의 정치적 비밀회의에 참여해 이른바 ‘엘리제 보이즈 클럽’의 핵심 인물로 자리 잡기도 했다.


야당은 마크롱 대통령을 거세게 비판했다. 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 “대통령이 소수의 충성파와 함께 벙커에 틀어박힌 채 마크롱주의자 중 마지막 카드를 꺼냈다”며 의회 해산을 거듭 요구했다. 극좌 굴복하지않는프랑스(LFI)의 장뤼크 멜랑숑 대표도 “의회와 유권자, 정치적 품위를 경멸하는 이 비극적 희극을 종식시킬 유일한 방법은 마크롱의 퇴진뿐”이라고 비판했다. LFI와 녹색당, 공산당 의원들은 이날 오후 하원에 마크롱 대통령에 대한 탄핵안을 발의했다.

최영권 기자
2025-09-11 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
