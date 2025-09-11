나토 동맹 폴란드, 러 드론 격추… 이례적 군사 개입에 확전 우려

“국민 안전에 실질적인 위협” 비난

러 국경 맞댄 국가들도 우려 표명

2025-09-11 12면

러시아가 우크라이나에 대한 공습을 강화하고, 폴란드가 자국 영공을 침범한 러시아 드론을 격추하면서 군사적 긴장감이 높아지고 있다. 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이래 나토 국가인 폴란드가 드론 격추와 같은 군사적 개입을 한 것은 이번이 처음이다.폴란드군은 10일(현지시간) 영공을 침범한 러시아 드론을 향해 전투기를 출격시켜 격추했다고 밝혔다. 이어 “드론은 여러 차례 폴란드 영공을 침범했고, 레이더가 10개 이상의 비행체를 포착했다”며 “이 중 위협이 될 수 있는 일부는 무력화했다”고 덧붙였다. 또 “이번 사건은 러시아의 전례 없는 폴란드 영공 침범이자 우리 국민의 안전에 실질적인 위협을 가한 침략 행위”라고 비난했다.폴란드군은 동부 포들라스키에주, 마조비에츠키에주, 루블린주를 위험 지역으로 지목하며 주민 870만명에게 실내 대피령을 내렸다. 870만명은 폴란드 전체 인구의 약 4분의1에 해당한다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 긴급 각료회의를 소집했다.러시아가 우크라이나 서부를 깊숙이 공격하는 과정에 드론이 인접한 폴란드로 넘어간 것은 이번이 처음은 아니다. 그러나 폴란드가 러시아 드론을 포착해 직접 격추한 것은 우크라이나전 이후 이번이 처음이다. 동유럽에 위치한 폴란드는 동북쪽으로는 러시아 동맹국인 벨라루스, 동남쪽으로는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 국경을 맞대고 있다.나토 동맹국들은 우크라이나전에 직접 개입하게 되면 분쟁이 서방과 러시아의 대결로 확대될 수 있어 무력 사용에 극도로 조심스러운 태도를 유지해왔다. 미국이 주도하는 나토는 한 동맹국이 공격받으면 전체가 공격받은 것으로 간주해 대응하는 ‘집단방위체제’를 운용하고 있다.러시아와 국경을 맞대고 있는 북유럽과 발트해 연안 국가들도 이날 러시아의 공격에 우려를 표했다. 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 러시아의 폴란드 영공 침범을 “용납할 수 없다”고 비판했고, 에드가 린케비치 라트비아 대통령은 “폴란드와 그 동맹국들에 전폭적인 지지와 연대를 표한다”고 밝혔다.최영권 기자