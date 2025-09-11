백악관 “외국기업 비자 해결, 상무부·국토안보부 공동 논의”

트럼프, 기술자 입국 필요 이해

특별 비자 등 방안 내놓을지 주목

2025-09-11 5면

미국 백악관은 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인들이 이민법 위반 혐의로 대거 체포된 사태와 관련해 담당 부처들이 공동으로 외국 기업 근로자 비자 문제 해결을 위해 대응하고 있다고 밝혔다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 10일 브리핑에서 “(도널드 트럼프) 대통령이 지난 일요일(7일) 외국 기업의 미국 투자에 대해 매우 감사하게 여긴다는 성명을 발표했다”며 “대통령은 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 것을 이해하고 있다”고 밝혔다.이어 “특히 그들이 반도체 같은 매우 특수한 제품이나 조지아주에서처럼 배터리 등을 만들 때는 더욱 그렇다. 그래서 트럼프 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것”이라며 “국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다”고 덧붙였다. 국토안보부는 출입국 및 이민정책을 총괄하고 있고 상무부는 외국 기업의 투자 유치를 맡는 부처다. 트럼프 대통령의 지침에 따라 미국 투자 기업 소속 근로자들의 체류 자격 문제를 해결할 방안을 모색하고 있다는 뜻으로 풀이된다.이에 따라 한국 등에 특별 비자를 할당하거나 비자 발급 절차를 간소화하는 방안 등을 내놓을지 주목된다. 레빗 대변인은 “대통령은 외국 기업이 미국인 근로자를 고용하고, 외국 근로자들이 미국인 근로자와 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다”고 강조했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 7일 트루스소셜을 통해 “우리는 대미 투자기업이 그들의 인재를 데려오는 일을 신속하고 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”면서도 “그 대가로 미국 근로자들을 고용하고 교육해 달라”고 요구했다.워싱턴 임주형 특파원