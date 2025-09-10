“아내? 당연히…” 불륜하는 기혼男들 ‘이 공통점’ 있었다

이미지 확대 불륜 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한 영국의 기자가 외도 경험자를 직접 만나며 조사한 결과, 외도자들은 배우자를 사랑하지만 일상에 자극을 주기 위해 바람을 피운다는 공통점이 있다고 주장해 눈길을 끈다.9일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 프리랜서로 활동하는 멜 패로필드(52)는 2003년 설립돼 기혼자들의 바람을 돕는 한 사이트에 직접 가짜 계정을 만들어 가입해 외도자들의 행동과 심리를 관찰했다.해당 사이트에는 약 150만명의 회원이 가입돼 있는 것으로 전해졌다. 패로필드는 “호기심이 생겨 남편의 허락을 받고 가짜 계정을 만들었다”며 “사이트에 어떤 남성들이 가입하고, 그들이 왜 외도를 하는지 알아보고 싶었다”고 말했다.패로필드에 따르면 그는 ‘정치와 시사에 관심이 있고, 쾌활한 여성’이라는 평범한 소개 글만 올렸음에도 불구하고, 30분 만에 약 30통의 메시지를 받았다. 이 과정에서 대부분의 외도자들은 ‘행복한 결혼생활을 유지하면서도 일상에 재미를 느끼고 싶다’는 점을 강조했다고 한다.패로필드는 “읽은 프로필 중 약 90%는 결혼생활을 끝내고 싶어하지 않는다는 점을 명확히 하고 있었다”며 “놀랍게도 모두 자신의 아내를 아끼고 있다고 주장했다”고 전했다.첫 만남 상대인 62세 남성은 두 딸이 있는 가장으로, 아내를 매우 사랑한다고 밝혔다. 팰로필드는 “그는 2년 전에 불륜을 저지른 경험이 있다고 고백했다”며 “그는 현재의 결혼 생활을 이어가면서 즐거움을 느낄 방법을 찾고 있다고 한다”고 설명했다.두 번째 만난 52세 남성은 12세 아들이 있으며, 자녀가 생긴 후 아내와 성생활은 하지 않았지만 여전히 아내를 사랑한다고 말했다. 패로필드는 “모든 남자들이 자신의 아내를 여전히 사랑한다고 주장했지만, 나는 곧 이것이 바람을 피우는 남자들의 공통점인 것을 알아냈다”고 설명했다.한 전문가는 외도자들의 특징으로 ▲휴대전화 숨기기 ▲배우자를 사진에서 제외 ▲‘스냅챗’(Snapchat) 사용 등을 꼽았다. 그는 “성인이 된 남성이 스냅챗을 쓰는 경우는 거의 없으며, 대부분 성적인 사진을 주고받기 위해 사용한다”고 설명했다.패로필드는 이번 경험을 통해 “외도자들은 나이, 직업, 가족 유무 등 다양한 배경을 가졌지만, 공통으로 배우자를 사랑하면서도 일상의 자극을 찾는다”는 결론을 내렸다.누리꾼들은 “아직도 아내를 사랑한다는 뜻은 이혼해서 재산 분할을 하거나 양육비를 주기 싫다는 뜻”, “모두 아내에게 버려졌다는 공통점이 있을 것”, “그냥 아내를 떠나기가 무서운 것” 등의 반응을 보였다.하승연 기자