SNS 차단에 네팔 ‘Z세대 시위’… 최소 19명 사망

정치권 부패 고발… 유튜브 등 막아

반발한 청년 전국 각지서 거리로

경찰 무차별 진압·발포 유혈사태

금지령 해제했지만 후폭풍 클 듯

2025-09-10 14면

네팔에서 8일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 사용 금지 조치에 항의하는 대규모 시위가 벌어져 최소 19명이 숨지고 100명 이상이 다쳤다. 네팔 정부가 결국 하루 만에 SNS 차단 조치를 해제했지만, 시위를 촉발한 정치권 부정부패 논란은 여전해 갈등은 당분간 계속 이어질 전망이다.이날 네팔 수도 카트만두에 있는 의회 청사 주변에서는 수만명이 참여한 대규모 시위가 열렸다. 시위대는 지난 5일 정부가 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 엑스(X) 등 26개 SNS를 무더기로 차단한 데 대한 항의 목적으로 이뤄졌다. 20대 청년이 중심이 된 시위대는 네팔 국기를 흔들고 “SNS가 아닌 부패를 척결하라”는 구호를 외치며 정부 조치 철회를 요구했다. 시위 추최 측은 ‘Z세대 시위’라고 불렀다.시위대 일부는 경찰이 친 바리케이드를 뚫고 의회 난입을 시도했으며 구급차에 불을 질렀다. 이후 시위는 네팔 동부 이타하리와 서부 포카라 등 전역으로 확산됐다. 네팔 경찰은 최루탄과 물대포, 고무탄을 사용해 진압하다 시위가 격해지자 총격에 나서 전국에서 최소 19명이 숨졌다. 바드리 리사 국립외상센터 박사는 “많은 사람이 중태이며 머리와 가슴에 총을 맞은 것으로 보인다”고 AP통신에 밝혔다.대규모 시위에 놀란 정부는 9일 SNS 차단 조치를 해제했다. 이날 내각 대변인 프리트비 수바 구룽 통신정보기술부 장관은 “SNS 차단을 철회해 정상적으로 작동하고 있다”고 밝혔다. 캐나다 아시아태평양재단의 마이클 쿠겔만 선임연구원은 워싱턴포스트(WP)에 “SNS 차단이 이번 시위의 직접적 계기이지만 근본적 원인은 정치권의 부패 문제”라면서 “정부가 문제를 해결하도록 상당한 수준의 압력이 가해질 것으로 본다”고 말했다.최영권 기자