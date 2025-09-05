김정은 스위스 명품 시계, 김여정 디올백…사치 부리는 백두혈통 (영상) [포착]

이미지 확대 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴(가운데) 러시아 대통령이 3일 중국 베이징에서 ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식 이후 연회에 참석한 뒤, 별도 회담을 위해 푸틴 대통령의 전용 리무진 ‘아우루스’에 탑승하고 있다. 김 위원장의 여동생인 김여정(왼쪽) 노동당 부부장이 그 뒤를 따라 탑승하고 있다. 김 위원장의 손목에는 1만 4100달러(약 2000만원) 상당의 스위스 명품 IWC 샤프하우젠의 포르토피노 오토매틱 추정 시계가 둘러져 있다. 김 부부장은 프랑스 명품 브랜드 크리스티앙 디오르의 검은색 ‘레이디 디오르’ 핸드백을 들고 있다. 이 가방은 7500달러(약 1000만원)에 달하는 것으로 알려졌다. 2025.9.3 크렘린궁 영상 캡처

평양 조선중앙통신 연합뉴스

‘백두혈통’의 명품 사랑이 대단하다.미국의 북한전문매체 NK뉴스는 3일 중국 전승절 행사에 참석한 김정은 북한 국무위원장과 여동생 김여정 노동당 부부장이 각각 고가의 명품 시계와 가방을 착용했다고 보도했다.실제로 이날 러시아 크렘린궁이 공개한 시각자료에 따르면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전승절 계기 양자회담에 나선 김 위원장은 스위스 명품 IWC 샤프하우젠의 포르토피노 오토매틱으로 추정되는 시계를 손목에 찼다.이 시계의 판매가는 IWC 공식 홈페이지 기준 1만 4100달러(약 2000만원)다.어린 시절 ‘시계의 나라’ 스위스 유학 경험이 있는 김 위원장은 스위스 시계에 대한 애착이 깊은 것으로 알려져 있다.김 위원장은 앞서 2023년 9월 러시아 방문 당시를 포함해 최근 몇 년간 다양한 공개석상에서도 이 시계를 착용했다.푸틴 대통령과의 양자회담 길에 동행한 김여정 부부장은 프랑스 명품 브랜드 크리스티앙 디오르의 검은색 ‘레이디 디오르’ 핸드백을 들고 나타났다. 이 가방 역시 7500달러, 약 1000만원에 달한다.김 부부장은 2023년 김 위원장과 러시아를 방문했을 때도 이 가방을 손에 들었다.백두혈통의 명품 사랑은 대를 이어 이어지고 있다.김 위원장의 딸 주애는 2023년 구찌 선글라스를 착용하고 나타난 바 있다.지난 6월 강원도 원산갈마해안관광지구 준공식에서는 프랑스 명품 까르띠에의 시계를 찬 주애와 이탈리아 명품 브랜드 구찌의 핸드백을 착용한 주애와 리설주가 포착되기도 했다.북한은 2006년 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의에 따라 해외 사치품을 들여올 수 없다. 하지만 인편을 통해 해외에서 암암리에 조달해온 것으로 파악된다.NK뉴스는 “김정은 일가의 명품 과시는 북한이 주민들에게 외국의 고가·사치품을 ‘부르주아 문화’로 규정하고 강력하게 단속하는 것과 극명한 대비를 이룬다”고 지적했다.권윤희 기자