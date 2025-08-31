간토대지진 102년…도쿄도지사 또 추도문 안보낸다 “9년 연속”

이미지 확대 지난해 9월 1일 일본 도쿄 스미다구 요코아미초공원에서 열린 간토대지진 101주년 조선인 희생자 추도식에서 한국인 무용가 김순자 씨가 하얀 한복을 입고 진혼무를 추고 있다.

간토(관동)대지진 102년인 1일을 전후해, 당시 조선인 학살 희생자를 기리는 추도 행사가 일본 도쿄와 수도권 각지에서 열린다. 고이케 유리코 도쿄도지사(3선)는 올해도 추도문을 보내지 않는다. 반면 사이타마현 지사는 4일, 지바현 지사는 7일 열리는 추도식에 각각 추도문과 조전을 보낼 전망이다.매년 9월 1일 도쿄 스미다구 요코아미초 공원에서는 조선인 희생자 추도식이 열린다. 1974년부터 일조협회와 도쿄도연합회 등이 주관해왔으며, 역대 도쿄도 지사들은 추도문을 보내왔다. 고이케 지사는 취임 첫해인 2016년을 제외하고 올해로 9년째 추도문 송부를 거부해왔다.고이케 지사는 도쿄도 위령협회가 주관하는 대법요에서 “지진 희생자 전원에게 애도의 뜻을 표하고 있다”는 논리를 내세우며 사실상 역사를 외면하고 있다는 지적이다. 이에 아사히신문은 지난 30일 사설에서 “납득할 수 없다”며 “편견과 차별을 없애는 것은 정치의 책임”이라고 비판했다.반면 지난해 처음으로 조전을 송부한 구마가이 도시히토 지바현 지사는 오는 7일 후나바시시 추도식에 조전을 보낼 방침이다. 오노 모토히로 사이타마현 지사도 4일 열리는 추도식에 추도문을 보낼 예정이다.1923년 9월 1일 수도권을 강타한 규모 7.9의 간토 대지진으로 일본에선 10만여 명이 사망하고 200만 명이 집을 잃었다. 당시 “조선인이 우물에 독을 풀었다”, “방화한다”는 유언비어가 확산하면서 약 6000명의 조선인이 학살된 것으로 추산된다.그러나 진상조사나 일본의 공식 사과는 없었다. 야당 의원 위주인 ‘간토대지진 조선인 학살을 검증하는 의원 모임’은 최근 총리와 관방장관 앞으로 진상조사 요청서를 전달했으나 일본 정부는 “기록이 없다”며 소극적인 기존 태도를 고수했다.도쿄 명희진 특파원