트럼프 “韓, 무역합의 문제제기했지만 원래대로 하기로”

이미지 확대 이재명 대통령 발언듣는 트럼프 대통령 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한미 정상회담에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 2025.8.26 연합뉴스

이재명 대통령과 25일(현지시간) 회담을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 양국이 지난달 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다는 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상을 결론 내렸냐는 질문에 “그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다”고 답했다.이어 “그들(한국)은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만, 우리는 우리 입장을 고수했다”면서 “그들은 그들이 타결하기로 동의했던 합의를 할 것”이라고 덧붙였다.앞서 한국은 지난달 30일 3500억 달러 규모의 대미 투자와 1000억 달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 미국이 한국에 부과한 상호관세율을 기존 25%에서 15%로 낮추는 데 미국과 합의했다.트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 “그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다”고 강조했다.이 대통령과 트럼프 대통령 간 정상회담은 25일(현지시간) 약 2시간 20분간 진행된 뒤 마무리됐다. 양국은 곧 공동 합의문을 발표할 것으로 전망된다.하승연 기자