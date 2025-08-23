“한국 대통령 최초”…‘이재명의 외교’에 日언론 들썩

日언론, 李대통령 방미 전 방일에 주목

“양자외교 첫 방문국으로 日 선택…최초”

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 일본·미국 방문 출발 인사 이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2025.8.23 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 일본 도착 1박2일 일정으로 일본을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄 하네다공항에 도착해 이동하고 있다. 2025.8.23 연합뉴스

이미지 확대 화동과 기념촬영 하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄의 한 호텔에서 열린 재일동포 오찬 간담회에 참석해 화동과 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.23 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

본격 ‘외교의 시간’에 돌입한 이재명 대통령의 행보에 일본 언론의 시선이 집중됐다. 교도통신과 요미우리신문, 니혼게이자이신문은 특히 이 대통령이 양자외교 첫 방문국으로 일본을 선택한 최초의 한국 대통령이라는 점에 주목했다.이 대통령은 3박 6일 일정의 일본, 미국 방문을 위해 23일 출국했다. 이날 오전 일본 하네다 공항에 도착한 이 대통령은 도쿄에서 1박 2일간 한일 정상회담 등 일정을 소화한 뒤 미국으로 향한다.일본 언론은 이 대통령이 미국을 찾기 전 일본을 먼저 방문한 것에 주목했다.교도통신과 요미우리신문은 1965년 한일 국교 정상화 이후 한국 대통령이 다자 회의 참석을 제외하고 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이라고 전했다.니혼게이자이신문(닛케이)은 “이념보다도 실익을 중시하는 이 대통령은 전례에 얽매이지 않고 (방문국을) 판단한 것으로 보인다”고 해설했다.이어 이 대통령이 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 하고 조기 일본 방문을 조율했다면서 “취임일로부터 불과 80일 만에 (일본 방문이) 실현됐다”고 의미를 부여했다.닛케이는 이 대통령의 이번 일본 방문이 이전 정권들과 비교하면 여러모로 이례적이라고 분석하기도 했다.전두환 전 대통령부터 역대 한국 대통령 10명 중 이명박 전 대통령 방일 사례(취임 55일만) 다음으로 이 대통령의 방일이 빨랐다는 설명이다.닛케이는 한국 대통령의 일본 방문은 역사 문제 등을 감안해 조율해야 해서 시간이 걸리는 편이라면서 “대일 관계를 중시했던 김대중 전 대통령도 (일본 방문에) 224일, 윤석열 전 대통령도 310일이 소요됐다”고 덧붙였다.신문은 이 대통령이 광복절 전후로 반일 분위기가 조성되는 8월에 일본을 방문한 것에도 주목했다.일본 총리가 한국을 첫 공식 방문한 1983년 이후 양국 정상의 상호 방문이 8월에 이뤄진 적은 단 한 차례도 없었던 것을 고려하면, 이 대통령의 이번 방일은 최근 국제 정세를 고려한 실용외교 차원으로 풀이된다고 신문은 전했다.이 대통령이 이날 보도된 아사히신문, 닛케이 등 일본 언론과 서면 인터뷰에서 “과거를 직시하되 미래로 나아가자”며 일본 측에 협력을 제안한 것에 대해서도 ‘실용주의’라는 평가가 나왔다.아사히는 이 대통령이 ‘과거 직시’를 요구하면서도 한일관계 발전에 긍정적 자세를 보인 배경에는 한국에 대한 이해가 깊다고 평가받기도 하는 이시바 총리와 한일관계 기초를 견고히 하려는 의도도 있는 것으로 보인다고 분석했다.이와 관련해 요미우리신문은 이 대통령이 이시바 총리와 정상회담 후 공동 언론 발표 형태를 통해, 미래 지향의 관계 발전 등 내용을 합의문에 담을 예정이라고 보도했다.보도에 따르면 최종 조율 중인 합의문에는 “양국 정상은 국교 정상화로부터 60년간 쌓아 올린 기반에 기초해 양국 관계를 안정적이고 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것”이라는 내용이 들어간다.또 역사 문제와 관련해서는 일본 측이 식민지 지배에 대한 반성과 사과가 포함된 1998년 김대중-오부치 공동선언을 포함해 역대 내각이 보여온 역사 인식의 계승을 다시 표명한다.양국 정상 간 ‘셔틀 외교’ 활성화와 한일, 한미일 안보협력 등의 내용도 담긴다.여기에 수소에너지를 비롯한 청정에너지 보급, 전략물자 공급망 구축 등 경제 안보 측면의 협력도 언급될 예정이라고 이 신문은 전했다.권윤희 기자