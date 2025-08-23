한미정상회담 앞두고 조현-루비오 회동…통상당국도 사전 행보

한미정상회담을 사흘 앞둔 22일(현지시간) 조현 외교부 장관이 마코 루비오 미 국무장관과 회동했다. 김정관 산업통상자원부 장관도 워싱턴DC에 도착해 카운터 파트너와 만나며 정상회담을 앞두고 사전 행보를 시작했다.
미 국무부는 이날 토미 피곳 부대변인 명의로 자료를 내고 조 장관과 루비오 장관의 회동 사실을 밝히면서 두 사람이 “한반도와 인도·태평양에서 평화와 안보, 번영의 핵심 축으로 70년 이상 유지돼온 한미 동맹의 지속적인 강점을 강조했다”고 전했다. 피곳 부대변인은 또 “두 장관은 인·태 지역에서 억지력을 강화하고 집단 부담 분담을 확대하며, 미국 제조업의 재활성화를 돕고, 공정성과 상호성을 회복하는 미래지향적 의제를 중심으로 한미동맹을 진전시키는 방안을 논의했다. 한미일 3국 협력의 중요성도 강화했다”고 밝혔다.
조 장관과 루비오 장관은 이날 회동에서 정상회담에서 논의될 의제를 사전에 조율했을 것으로 보인다. 특히 한미동맹 현대화 등 외교·안보 분야와 관련해 깊은 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 조 장관이 이 대통령의 방미 전 일본 방문 및 한일정상회담 수행을 건너뛰고, 갑자기 방미길에 오르면서 일각에서는 한미정상회담을 앞두고 돌발변수가 발생한 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.
이날 워싱턴DC 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국한 김 장관은 하워드 러트닉 상무장관과 크리스 라이트 에너지장관과 회담을 진행한 것으로 알려졌다. 앞서 입국한 여한구 산업부 통상교섭본부장은 전날 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만났다.
워싱턴 임주형 특파원
