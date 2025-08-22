한미정상회담 앞두고 고위 당국자 워싱턴 속속 도착…美와 의제 사전 조율

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 31일 백악관에서 한미 무역협정에 서명하고 있는 모습. 백악관X

오는 25일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 앞두고 고위 당국자들이 워싱턴DC에 도착해 미국 측과 회담 의제를 막판 조율하고 있다.미국을 방문 중인 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 21일(현지시간) 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 회담한 것으로 알려졌다. 한미 간 새로운 무역 및 투자 협정과 관련한 내용이 정상회담에서 논의되기에 앞서 양측의 교역 협상 책임자가 사전 조율을 진행한 것이다. 앞서 한미는 지난달 30일 새로운 무역 협정에 합의한 만큼, 이날 만남은 세부 내용을 구체화하는 작업이 진행됐을 것으로 관측된다.김정관 산업통상자원부 장관도 22일 워싱턴DC에 도착한다. 김 장관은 하워드 러트닉 상무장관을 비롯해 크리스 라이트 에너지부 장관 등 주요 인사를 잇달아 만날 예정이다. 한미 간 조선 협력과 반도체, 이차전지, 원전 사업 등 산업 협력 방안이 회담의 주요 의제로 예상되는 가운데 양측의 사전 의제 조율이 이뤄질 전망이다.이 대통령이 미국 방문에 앞서 일본을 먼저 찾기로 했음에도 우리나라의 산업과 통상 분야 최고위 당국자들이 일본에서의 대통령 수행을 건너뛰고 미국에 먼저 도착한 것은 그만큼 이번 한미정상회담이 중요하다고 판단한 때문으로 보인다.조현 외교부 장관도 이날 오후 늦게 워싱턴DC에 도착한 것으로 알려졌다. 조 장관은 갑작스럽게 방미 일정을 잡는 바람에 워싱턴DC 인근인 덜레스 국제공항으로 도착하는 직항 항공편을 구하지 못하고 미국 내 다른 도시를 경유한 것으로 전해졌다.워싱턴 임주형 특파원