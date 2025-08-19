“140조원 태울게” 젤렌스키, 유럽 돈으로 트럼프 환심 사기?

“1천억달러 미국산 무기 구매 제안”

안전보장 확보차원…자금은 유럽이

500억달러 규모 드론 합작 생산도 추진

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 워싱턴D.C. 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 맞이하고 있다. 2025.8.18 워싱턴 신화통신 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 백악관 오벌오피스(집무실)에서 양자회담하며 악수하고 있다. 2025.8.18 워싱턴 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우크라이나가 전후 미국의 안전보장 확보를 위해 1000억 달러(약 139조원) 규모의 미국산 무기 구매를 제안했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 18일(현지시간) 보도했다. 현실화 시 관련 자금은 유럽 주머니에서 충당한다.우크라이나는 이와 별개로 미국과 500억달러(약 69조원) 규모의 드론 공동생산 협정도 추진한다. 여기에는 개전 이후 실전 경험을 통해 드론 기술을 발전시켜 온 우크라이나 업체들이 참여한다.우크라이나는 이런 내용의 안보협력안을 유럽 동맹국들과 사전에 공유했으며, 이날 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 양자회담에 앞서 핵심 의제로 제시했다고 한다.문건에는 구체적으로 어떤 무기를 구매할지에 대한 내용은 빠져 있다. 드론 협정 역시 조달과 투자의 비율은 구체적으로 명시되지 않았다.다만 젤렌스키 대통령은 미사일 요격에 쓰이는 미국산 패트리엇 방공 미사일 무기체계 구매 의사를 꾸준히 밝혀온 바 있다.우크라이나의 미국산 무기 구매 제안은 철저히 ‘미국 우선주의’를 내세우며 자국 산업과 경제적 이익을 강조하는 트럼프 대통령의 사업가적 기질을 고려한 구상이다.그간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 호의적이었던 트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카 회담을 기점으로 사실상 러시아의 종전조건을 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 다급해진 우크라이나는 미국의 지속적 환심을 사기 위해 군사적 이해관계를 설정하는 대안 성격의 옵션을 검토한 것으로 보인다.트럼프 대통령이 이날 백악관에서 우크라이나에 대한 추가 군사 지원에 대해 질문을 받고 “우리는 아무것도 (공짜로) 주지 않는다. 우리는 무기를 팔고 있다”고 말한 대목을 보면 우크라이나의 제안은 그의 이러한 태도와 정확히 맞아떨어진다고 볼 수 있다.아울러 우크라이나는 문건에서 “지속적인 평화는 푸틴에게 양보나 공짜 선물로 달성되는 것이 아니라 미래 침략을 억지할 강력한 안보 체제에 기초해야 한다”라고 밝히며 미국을 중심으로 한 안보보장을 촉구했다.권윤희 기자