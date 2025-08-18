푸틴 앞에서만 작아지는 트럼프… 휴전·제재 ‘주도권’ 다 놓쳤다

‘푸틴 완승’으로 끝난 미러 회담

도널드 트럼프(오른쪽 네 번째) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴(왼쪽 네 번째) 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미 알래스카 앵커리지의 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 열린 미러 정상회담에서 미러 고위급 대표단이 배석한 가운데 대화를 나누고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 회담’은 푸틴 대통령의 완승으로 막을 내렸다는 게 대체적인 평가다. 푸틴 대통령이 이번 회담을 통해 미국의 경제 제재를 지연시키고 우크라이나의 ‘돈바스 양보’를 휴전의 조건으로 관철시키는 등 협상 주도권을 잡아서다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 우호적인 자세로 돌아서면서 18일(현지시간) 백악관에서 열리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담은 험로가 예상된다.트럼프 대통령은 16일 트루스소셜에서 “끔찍한 전쟁을 종식시키는 가장 좋은 방법은 평화 협정을 체결하는 것이지, 효력을 발휘하지 못하는 단순한 휴전 협정이 아니라는 게 모든 관계자들의 공통된 의견”이라고 했다. 알래스카 회담 전엔 “푸틴 대통령이 전쟁을 멈추지 않으면 매우 심각한 결과가 뒤따를 것”이라며 즉각적인 휴전을 촉구했으나 입장을 선회한 것이다.트럼프 대통령은 또 러시아 원유 수입국에 2차 관세를 부과하는 경제 제재에 대해서도 “지금은 생각할 필요가 없다”고 말하는 등 태도가 180도 바뀌었다. ﻿이에 이번 정상회담이 푸틴 대통령의 일방적 승리였다는 평가가 잇따르고 있다. 러시아는 이번 회담에서 우크라이나에 점령지 일부를 돌려주는 대신 돈바스 나머지 땅을 넘겨받겠다고 제안했다고 로이터통신은 이날 보도했다. 러시아는 2022년 2월 24일 시작한 우크라이나 침공 전쟁에서 돈바스(루한스크, 도네츠크) 전체 면적의 88%인 4만 6570㎢를 장악한 상태다.러시아의 제안대로라면 러시아는 돈바스 지역 가운데 전쟁으로 차지한 88%에 더해 나머지 12%도 넘겨받게 된다. 반면 러시아가 우크라이나에 양보하겠다고 제안한 수미·하르키우 면적은 약 440㎢다. 우크라이나가 양도하는 땅의 크기가 돌려받는 땅의 15배에 이르는 불공정한 거래인 것이다. 이 밖에도 러시아는 2014년 강제 병합한 크림반도의 정식 러시아 편입 인정, 침공 이후 대규모로 가해진 대러시아 경제 제재 일부 해제도 요구했다고 로이터는 전했다.푸틴 대통령이 돈바스 지역의 영토 편입 요구를 고수하는 이유는 전략적 가치와 상징적 명분이 중첩되기 때문이다. 과거 러시아 제국 전성기의 상징이었던 돈바스 지역 장악 시 러시아가 이미 장악한 크림반도와 육로로 연결돼 해상 접근성이 확보되는 ﻿이점까지 확보할 수 있다.하지만 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 푸틴 대통령의 요구를 받아들이라고 압박할 것으로 예상된다. 그간 영토 협상 가능성을 일축해 온 젤렌스키 대통령은 엑스(X)에서 “전쟁을 종식하려는 노력이 복잡해지고 있다”며 당혹감을 드러냈다.트럼프 대통령은 대신 젤렌스키 대통령과 유럽 주요국 정상과의 통화에서 ﻿‘나토식 안전 보장’을 제안한 것으로 알려졌다. 나토 헌장 제5조의 ‘한 회원국이 공격받으면 동맹 전체가 함께 방어에 나선다’는 조항을 우크라이나에도 적용하는 방안이다. ﻿워싱턴 임주형 특파원·서울 최영권 기자