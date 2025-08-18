푸틴 앞에서만 작아지는 트럼프… 휴전·제재 ‘주도권’ 다 놓쳤다

‘푸틴 완승’으로 끝난 미러 회담

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽 네 번째) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴(왼쪽 네 번째) 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미 알래스카 앵커리지의 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 열린 미러 정상회담에서 미러 고위급 대표단이 배석한 가운데 대화를 나누고 있다. 양측 통역사를 제외하고 러시아 측은 맨 왼쪽부터 유리 우샤코프 크렘린 외교정책보좌관, 세르게이 라브로프 외무장관, 미국 측은 맨 오른쪽부터 스티브 위트코프 중동특사, 마코 루비오 국무장관이 앉아 있다.

앵커리지 AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 회담’은 푸틴 대통령의 완승으로 막을 내렸다는 게 대체적인 평가다. 푸틴 대통령이 이번 회담을 통해 미국의 경제 제재를 지연시키고 우크라이나의 ‘돈바스 양보’를 휴전의 조건으로 관철시키는 등 협상의 주도권을 잡았기 때문이다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 우호적인 자세로 돌아서면서 18일(현지시간) 백악관에서 열리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담은 험로가 예상된다.트럼프 대통령은 16일 트루스소셜에서 “끔찍한 전쟁을 종식시키는 가장 좋은 방법은 평화 협정을 체결하는 것이지, 효력을 발휘하지 못하는 단순한 휴전 협정이 아니라는 게 모든 관계자들의 공통된 의견”이라고 했다. 알래스카 회담 전에는 “푸틴 대통령이 전쟁을 멈추지 않으면 매우 심각한 결과가 뒤따를 것”이라며 즉각적인 휴전을 촉구했으나 입장을 선회한 것이다. 트럼프 대통령은 또 러시아 원유 수입국에 2차 관세를 부과하는 경제 제재에 대해서도 “지금은 생각할 필요가 없다”고 기자회견에서 말하는 등 180도 바뀌었다.이에 이번 정상회담이 푸틴 대통령의 일방적인 승리였다는 평가가 잇따르고 있다. 이보 달더 전 나토(북대서양조약기구) 미국 대사는 “푸틴 대통령이 트럼프 대통령을 다시 속이는 데는 레드 카펫에서 2분, 비스트(대통령 전용 리무진)에서 10분이 걸렸다”고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다. 푸틴 대통령은 정상회담을 마친 뒤 크렘린궁에서 주재한 지도부 회의에서 알래스카 회담에 대해 “시의적절했고 매우 유용했다. 트럼프 대통령과 모든 분야에서 협력을 논의했지만, 최우선적인 주제는 공정한 기준으로 ‘우크라이나 위기’를 해결할 수 있는 가능한 방안에 관한 것이었다”고 말했다고 러시아 타스통신이 전했다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담에서 ‘돈바스 양보’ 등 푸틴 대통령의 요구를 받아들이라고 압박할 것으로 예상된다. ﻿로이터통신은 젤렌스키 대통령이 트럼프 대통령과의 회담을 지난 2월과 같은 파국으로 끝내는 것은 피해야만 하는 상황이라고 우려했다. 당시 젤렌스키 대통령은 광물 협정 서명을 위해 백악관을 방문했다가 트럼프 대통령으로부터 “당신에겐 카드가 없다”는 말을 듣는 등 공개 면박을 당했다.트럼프 대통령은 대신 젤렌스키 대통령 및 유럽 주요국 정상과의 통화에서 우크라이나에 ‘나토식 안전 보장’을 제안한 것으로 알려졌다. 나토 헌장 제5조의 ‘한 회원국이 공격받으면 동맹 전체가 함께 방어에 나선다’는 조항을 우크라이나에도 적용하는 방안이다. 푸틴 대통령이 반대하고 있는 우크라이나의 나토 가입은 배제하되 러시아의 재침공을 막을 안보 보장 조치를 취하겠다는 것이다.워싱턴 임주형 특파원