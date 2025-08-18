푸틴 “돈바스 넘겨라 ”…  눈뜨고 당한 트럼프

대면 3시간 만에 ‘알래스카 노딜’

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 담판’이 푸틴 대통령에게 유리한 ‘노딜’로 끝난 이후 18일(현지시간) 예정된 미국·우크라이나 간 백악관 정상회담에 험로가 예상된다. 트럼프 대통령이 휴전 대신 평화협상으로 방향을 선회하며 우크라이나의 돈바스 지역 포기를 조건으로 내건 푸틴 대통령의 평화협상안을 수용하는 쪽으로 돌아섰기 때문이다.15일 미국 알래스카주 앵커리지 엘먼도프 리처드슨 기지에서 열린 미러 정상 간 3시간 담판은 ‘휴전안, 대러 추가 제재’ 등에서 진전을 보지 못하며 사실상 푸틴 대통령의 승리로 끝났다는 외신들의 평가가 나왔다. 트럼프 대통령은 18일 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 ‘영토 양보’를 요구하는 푸틴 대통령의 제안을 전달하며 미국, 러시아, 우크라이나 간 3자 회담을 추진할 전망이다.뉴욕타임스(NYT)는 16일 트럼프 대통령이 전날 알래스카에서 열린 미러 정상회담 결과를 유럽 정상들에게 전하며 “젤렌스키 대통령이 돈바스 지역을 포기한다면 러시아와 신속한 평화협상이 가능할 것”이라고 말했다고 유럽 고위 관리 2명의 말을 인용해 보도했다. 또 트럼프 대통령은 그동안 우크라이나에 대한 안보 보장을 거부해 오던 입장을 바꿔 이를 검토할 수 있다는 의사 역시 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 이에 따라 미국의 우크라이나에 대한 안보 보증 아래 우크라이나와 러시아가 전쟁 3년 6개월여 만에 타협할 여지가 생길지도 주목된다. 그러나 NYT는 “트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 전쟁을 무기한 지속할 수 있는 프리패스를 줬다”고 지적했다.워싱턴 임주형 특파원