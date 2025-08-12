죄수복 입고 ‘십자가’에 매달린 트럼프?…“역겹다” 논란에 결국 [포착]

스위스 갤러리 ‘십자가에 매단 트럼프’ 전시 취소

이미지 확대 ‘제이슨 스톰’이라는 이름을 쓰는 영국 출신 작가가 만든 ‘성인 또는 죄인’(Saint or Sinner) 조각상. 주황색 죄수복 차림의 도널드 트럼프 미국 대통령이 팔다리가 묶인 채 십자가에 매달려 얼굴을 찡그리고 있는 모습을 형상화했다. Gleis 4 인스타그램 캡처

‘십자가에 매달린 도널드 트럼프 미국 대통령’ 조각상이 스위스의 한 갤러리에서 전시될 예정이었으나 논란 끝에 결국 취소됐다. 이러한 결정은 스위스가 트럼프 대통령에게 ‘관세폭탄’을 맞은 다음 날 내려졌다.11일(현지시간) 일간 바즐러차이퉁(BaZ) 등 현지 매체들에 따르면 스위스 갤러리 글라이스 피어(Gleis 4)는 바젤역 내 전시공간 개관 기념으로 다음 달에 트럼프 대통령 조각상을 전시하기로 했으나 취소했다.갤러리 측은 “바젤역이 아닌 다른 장소에서 작품 전시를 진행하기로 했다”고 설명했다. 다만 아직 구체적인 계획은 알려지지 않았다.논란이 된 조각상은 ‘제이슨 스톰’이라는 이름을 쓰는 영국 출신 작가가 만든 ‘성인 또는 죄인’(Saint or Sinner)이다. 이 조각상은 주황색 죄수복 차림의 트럼프 대통령이 팔다리가 묶인 채 십자가에 매달려 얼굴을 찡그리고 있는 모습을 형상화했다.제이슨 스톰은 복면으로 얼굴을 가리고 활동하며, 예술사와 사회 비판을 도발적인 방식으로 다룬다고 알려진 인물이다.이 조각상이 공개되자 일각에서는 “기독교 모독”이라는 논란이 제기됐다. 소셜미디어(SNS) 등에서 신자들은 작품에 대해 “천박하고 종교적 감정을 모독한다”고 지적했다.취리히대 신학 교수는 해당 갤러리가 ‘논란을 부르는 작품’으로 주목을 끌려고 한다며 “천박하다”고 비판했으며, 오스트리아의 한 주교 역시 조각상에 대해 “역겹다”고 평가했다.결국 갤러리는 지난 8일 공지를 통해 “이렇게 큰 관심을 받을 줄은 몰랐다”며 “많은 인파와 혼란이 안전에 위험을 초래할 수 있어 바젤역에 작품을 전시하지 않기로 했다”고 밝혔다.특히 전시가 취소되기 전날은 미국이 스위스에 39%의 상호관세율을 적용하기로 결정한 터라 ‘전시 취소가 관세 때문이 아니냐’는 추측이 나오기도 했다.다만 갤러리는 관세 등 정치적인 문제와는 전혀 관련이 없다는 입장이다. 갤러리 관계자는 “그런 이유로 전시를 결정하는 건 갤러리로서 모욕적인 일”이라고 답했다.한편 미국 백악관은 이달 7일부터 스위스산 수입품에 39％의 상호관세를 부과하겠다고 지난달 31일 발표했다. 미국은 양국 무역관계가 일방적이며 스위스가 무역장벽을 철폐하기 위한 의미 있는 양보를 거부했다고 주장했다.윤예림 기자