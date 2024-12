“얼마나 좋았으면”…日, 매년 크리스마스 이브 ‘이 곡’ 기념일로

12월 24일 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’ 기념일

이미지 확대 미국의 팝가수 머라이어 케리. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본이 매년 12월 24일을 미국 팝가수 머라이어 케리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas is You) 공식 기념일로 지정했다고 마이니치신문이 24일 보도했다.일본기념일협회는 개인이나 기업이 신청한 기념일을 검토한 후 승인 여부를 결정하는데, 지난달 소니뮤직레이블즈가 기념일 지정을 신청했으며 협회가 곡의 역사적 의미와 문화적 영향력을 인정해 지난달 승인했다는 설명이다.소니뮤직 관계자는 “2024년 발매 30주년이 되는 이 곡은 일본에서 오랫동안 사랑받아 왔다”며 “평소 외국 음악을 듣지 않는 사람들도 한 번쯤은 들어봤을 정도로 대중적”이라고 설명했다. 이어 “이번 기념일 지정은 머라이어 케리의 30주년을 축하하는 의미 있는 선물”이라고 덧붙였다.카세 대표이사는 “협회는 이 곡이 가진 의미를 높이 평가했다”며 “30년이라는 긴 시간 동안 한 곡이 이토록 사랑받아 온 것은 매우 역사적인 일”이라고 강조했다.‘크리스마스의 여왕’으로 불리는 머라이어 케리는 매년 12월이면 음악계를 장악하며 독보적인 존재감을 과시하고 있다. ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 1994년 발매 이후 크리스마스 시즌의 대표곡으로 자리잡으며 30년간 전 세계적으로 사랑받고 있다. 2019년부터는 매년 크리스마스 시즌마다 미국 싱글 차트 1위를 차지하며 명실상부한 시즌 클래식으로 인정받고 있다. 올해도 12월 14일 미국 싱글 차트 정상에 올랐다.이 곡은 일본에서도 특별한 의미를 지닌다. 1994년 일본 TV 드라마 ’29세의 크리스마스‘ 주제곡으로 채택돼 큰 인기를 얻었고, 싱글 130만 장, 앨범 280만 장이라는 판매고를 기록했다.김성은 기자