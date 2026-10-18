“성별 바뀐 것 같다” 신지, 문원과 결혼 5개월 만에 달라진 관계 고백

세줄 요약 신지, 결혼 후 달라진 말투와 성격 고백

문원, 퉁명한 반응에 서운함과 걱정 토로

신지, 스트레스는 남편에게 주지 않겠다고 설명

이미지 확대 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’

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그룹 코요태 신지가 남편 문원과의 결혼 생활에서 달라진 점을 털어놨다.지난 14일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘제철 꽃게에 대하까지! 지금 오이도를 가야 하는 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 신지는 남편 문원과 함께 오이도의 한 식당을 찾았다. 두 사람은 식사를 기다리며 전날 집에서 영화를 보다가 벌어진 일을 이야기했다.문원은 “어제 삐져서 잤다”며 신지에게 질문을 건넸다가 퉁명스러운 대답을 듣고 서운함을 느꼈다고 밝혔다. 이에 신지는 “뭐 볼 때는 집중하고 싶다. 자꾸 말을 시키니까”라며 당시 상황을 설명했다.이어 신지는 “예전에는 집에 오면 내가 막 조잘조잘댔는데 요즘 일하고 집에 들어오면 예전보다 말수가 좀 없다. 근데 그게 남편은 서운한가 봐”라고 말했다.그러면서 “내 편 들어주려고 하는 건 고마운데 밖에서 쌓인 스트레스를 남편한테 주고 싶지 않았다”고 덧붙였다.이에 문원은 “서운함 반, 걱정스러운 마음 반”이라며 “한 번은 침대에서 괴롭히려고 장난을 쳤는데 하지 말라고 해서 또 삐져서 잤다”고 했다.신지는 “요즘 삐져서 자는 게 취미”라면서 “잘 삐지고 예민해졌다. 성별이 바뀐 것 같다. 탈모약을 끊어야 하나”라고 했다. 이어 “그래서 친구들도 만나고 늦게까지 술 먹고 새벽에 들어오라고 시켰다. 좀 나갔으면 좋겠다. 옆에서 꽁신꽁신대지 말고”라며 했다.신지의 말에 문원은 “난 와이프랑 노는 게 제일 좋다”며 애정을 드러냈다.한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 지난 5월 결혼식을 올렸다.온라인뉴스부