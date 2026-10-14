[포토] 아이브 리즈, ‘신비로운 눈빛’

1 / 7 이미지 확대 아이브 리즈가 14일 서울 용산구 한남동 YCH 플래그십 스토어에서 열린 VIP 프리오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.10.14

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그룹 아이브(IVE) 리즈가 세련된 비주얼로 시선을 사로잡았다.리즈는 14일 서울 용산구 한남동에서 열린 YCH 플래그십 스토어 VIP 프리오프닝 행사에 참석해 포즈를 취했다.이날 리즈는 특유의 사랑스러운 분위기와 시크한 매력을 동시에 드러내며 현장에 모인 취재진의 카메라 앞에서 다양한 포즈를 선보였다.온라인뉴스부