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핑클, 21년 만에 뭉치더니…웃음 터지는 연습실 모습 공개 [SNS★샷]

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강경민 기자
수정 2026-10-12 17:11
입력 2026-10-12 17:11
세줄 요약
  • 21년 만의 핑클 완전체 컴백 준비 현장 공개
  • 이진, ‘나우’ 재현하며 연습실 웃음 유발
  • 이효리·성유리 SNS로 팬들 기대감 증폭
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사진=이효리, 성유리 인스타그램 캡처
사진=이효리, 성유리 인스타그램 캡처


그룹 ‘핑클’이 21년 만의 완전체 컴백을 앞두고 유쾌함 넘치는 연습실 현장을 공개해 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.

지난 12일 이효리는 자신의 인스타그램 스토리에 멤버 이진의 역동적인 모습을 담은 영상을 게재했다. 같은 날 성유리 역시 멤버들과 함께 컴백 무대를 준비 중인 모습이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상 속에는 멤버 이진이 핑클의 대표 히트곡 ‘나우(NOW)’ 뮤직비디오 속 장면을 재현하는 모습이 담겼다. 이진은 손풍기 바람을 맞으며 머리로 큰 원을 그려 긴 머리카락을 격렬히 휘날릴 정도로 과감한 동작을 이어가며 웃음을 안겼다. 이를 누워서 지켜보던 성유리가 참았던 웃음을 터뜨리는 등 훈훈한 연습실 분위기가 고스란히 전해졌다.

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사진=성유리 인스타그램 캡처
사진=성유리 인스타그램 캡처


이효리는 영상 배경음악으로 ‘NOW’를 삽입해 핑클의 무대를 기억하는 팬들의 향수를 자극하며 컴백의 기대감을 더했다.



한편, 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 최근 소속사 젬스톤이앤엠을 통해 21년 만에 완전체 컴백을 공식 발표했다. 소속사는 현재 새 앨범 발매일을 조율 중이며, 구체적인 방송 활동 및 스케줄은 추후 공개할 예정이다.

강경민 기자
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