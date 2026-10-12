트와이스 정연, 갈수록 더 ‘배우 분위기’…한층 짙어진 매력 [SNS★샷]

세줄 요약
- 가을 감성 사진 공개, 성숙한 미모 화제
- 그레이·브라운 스타일링, 배우 분위기 강조
- 건강 회복 뒤 달라진 모습에 팬들 찬사
그룹 ‘트와이스’ 멤버 정연이 물오른 미모로 한층 성숙해진 분위기를 자랑했다.
지난 11일 정연은 자신의 인스타그램에 가을 분위기가 물씬 풍기는 여러 장의 일상 사진을 게재하며 팬들과 소통에 나섰다.
공개된 사진 속 정연은 세련된 그레이 컬러의 민소매 상의에 브라운 카디건을 매치해 내추럴하면서도 스타일리시한 패션 감각을 선보였다. 뚜렷한 이목구비와 청순하면서도 청초한 미모가 감탄을 자아냈다.
앞서 정연은 지난 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 쿠싱 증후군 진단을 받으며 급격한 체중 변화를 겪은 바 있다. 당시 건강 문제로 팬들의 안타까움을 자아냈던 그는 꾸준한 식단 관리와 운동 등 철저한 자기 관리와 회복 과정을 거쳐 마침내 건강을 완전히 되찾은 모습이다.
사진을 접한 팬들은 “노력이 정말 대단하다”, “미모가 리즈를 넘어섰다”, “앞으로 더 행복한 활동만 하길 응원한다” 등 격려와 찬사를 아끼지 않았다.
한편 정연은 지난 8월 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니 배우 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 배우로서 새로운 시작을 알렸다.
강경민 기자
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