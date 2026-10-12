[포토] 김혜수, 변함없는 동안 미모
수정 2026-10-12 14:39
입력 2026-10-12 14:39
세줄 요약
- 이탈리아 여행 사진 공개
- 야외 수영장·야경 배경 포즈
- 분홍 원피스 속 우아한 매력
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배우 김혜수가 이탈리아에서 여유로운 휴가를 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.
김혜수는 지난 11일 자신의 SNS를 통해 이탈리아 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 김혜수는 아름다운 이탈리아의 야경을 배경으로 야외 수영장에서 포즈를 취하고 있다. 맑고 깨끗한 피부와 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다. 50대라는 나이가 믿기지 않을 만큼 세련된 분위기와 자연스러운 매력이 돋보인다.
또 다른 사진에서 김혜수는 분홍색 원피스에 니트를 매치하고 선글라스와 모자를 착용한 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 편안하고 수수한 스타일에도 특유의 우아한 분위기와 남다른 존재감이 고스란히 드러나 감탄을 자아낸다.
탄탄한 연기력과 독보적인 존재감으로 사랑받아 온 김혜수. 작품 속 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 일상 속 여유로운 매력이 팬들의 관심을 모으고 있다.
온라인뉴스부
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