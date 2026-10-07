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장원영, 공원서 운동하더니 벌러덩…“‘공스장’ 제대로 즐기네”

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강경민 기자
수정 2026-10-07 11:15
입력 2026-10-07 11:15
세줄 요약
  • 장원영, 공원 야외 헬스장서 이색 포착
  • 핑크 원피스·노란 부츠로 운동과 휴식 소화
  • 아이브, 일상 속 히어로 콘셉트 티저 공개
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사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처
사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브’의 멤버 장원영이 서울 도심 공원의 야외 헬스장에서 포착돼 엉뚱하면서도 사랑스러운 매력으로 시선을 끌었다.

지난 5일 아이브 공식 소셜미디어(SNS) 채널을 통해 오는 26일 발매를 앞둔 새 미니 앨범의 티저 콘텐츠 ‘히어로 인 에브리웨어(HERO IN EVERYWHERE’)가 공개됐다. 해당 콘텐츠는 서울 곳곳을 배경으로 아이브 멤버들이 저마다의 방식으로 일상 속 히어로로 변신하는 모습을 담아내 뜨거운 관심을 모았다.

이 중 장원영은 이른바 ‘공스장(공원+헬스장)’으로 불리는 야외 운동 공간에서 포착돼 시선을 사로잡았다. 공개된 사진 속에서 그는 핑크색 원피스에 노란색 부츠를 신은 화려하고 독특한 패션을 완벽하게 소화한 채, 야외 운동에 열중하고 있다. 또 벤치에 벌러덩 누워 여유롭게 독서를 즐기고, 정자에 앉아 명상을 하는 등 ‘공스장을 제대로 즐기는 영웅’의 면모로 팬들을 폭소케 했다.

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사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처
사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처


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사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처
사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처


장원영뿐만 아니라 다른 멤버들 역시 각양각색의 생활 밀착형 히어로로 변신해 눈길을 끌었다. 놀이공원에서 아이들에게 직접 풍선을 나누어 주거나, 지하철 승강장 바닥을 성실하게 닦고, 한강 공원에서 자전거를 타는 등 평범한 일상 속에서 타인을 돕는 친근한 히어로들의 활약상을 선보였다.



한편 아이브는 오는 19일 새 미니 앨범의 동명 타이틀곡 ‘룩스 캔 킬(Looks Can Kill)’을 선공개하며 본격적인 컴백에 나선다. 이어 오는 26일 신보 전체 음원을 발매하고 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.

강경민 기자
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