장원영, 공원서 운동하더니 벌러덩…“‘공스장’ 제대로 즐기네”

세줄 요약 장원영, 공원 야외 헬스장서 이색 포착

핑크 원피스·노란 부츠로 운동과 휴식 소화

아이브, 일상 속 히어로 콘셉트 티저 공개

이미지 확대 사진=‘아이브’ 공식 인스타그램 캡처

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그룹 ‘아이브’의 멤버 장원영이 서울 도심 공원의 야외 헬스장에서 포착돼 엉뚱하면서도 사랑스러운 매력으로 시선을 끌었다.지난 5일 아이브 공식 소셜미디어(SNS) 채널을 통해 오는 26일 발매를 앞둔 새 미니 앨범의 티저 콘텐츠 ‘히어로 인 에브리웨어(HERO IN EVERYWHERE’)가 공개됐다. 해당 콘텐츠는 서울 곳곳을 배경으로 아이브 멤버들이 저마다의 방식으로 일상 속 히어로로 변신하는 모습을 담아내 뜨거운 관심을 모았다.이 중 장원영은 이른바 ‘공스장(공원+헬스장)’으로 불리는 야외 운동 공간에서 포착돼 시선을 사로잡았다. 공개된 사진 속에서 그는 핑크색 원피스에 노란색 부츠를 신은 화려하고 독특한 패션을 완벽하게 소화한 채, 야외 운동에 열중하고 있다. 또 벤치에 벌러덩 누워 여유롭게 독서를 즐기고, 정자에 앉아 명상을 하는 등 ‘공스장을 제대로 즐기는 영웅’의 면모로 팬들을 폭소케 했다.장원영뿐만 아니라 다른 멤버들 역시 각양각색의 생활 밀착형 히어로로 변신해 눈길을 끌었다. 놀이공원에서 아이들에게 직접 풍선을 나누어 주거나, 지하철 승강장 바닥을 성실하게 닦고, 한강 공원에서 자전거를 타는 등 평범한 일상 속에서 타인을 돕는 친근한 히어로들의 활약상을 선보였다.한편 아이브는 오는 19일 새 미니 앨범의 동명 타이틀곡 ‘룩스 캔 킬(Looks Can Kill)’을 선공개하며 본격적인 컴백에 나선다. 이어 오는 26일 신보 전체 음원을 발매하고 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.강경민 기자