같이 여행 다니더니…노홍철, 최근 의사 여자친구와 결별

세줄 요약 최근 의사 여자친구와 결별 사실 고백

여행·라이딩 함께한 교제와 이별 배경 설명

서로 다른 생활 패턴과 직업 특성 언급

이미지 확대 방송인 노홍철이 최근 의사 여자친구와 결별했다고 고백했다. 노홍철 유튜브 채널 캡처

이미지 확대 방송인 노홍철이 최근 의사 여자친구와 결별했다고 고백했다. 노홍철 유튜브 채널 캡처

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방송인 노홍철이 최근 의사 여자친구와 결별했다고 고백했다.노홍철은 2일 자신의 유튜브 채널 영상에서 현재 연애 여부를 묻는 구독자의 질문에 “만나는 분은 없다”며 “그리 오래되지 않은 시점에 만났던 친구와 이별했다”고 밝혔다.노홍철은 전 여자친구의 직업이 의사였다면서, 자신과 상당히 다른 생활 패턴을 가진 사람이었다고 회상했다.그는 “저는 여기저기 떠돌아다니고 자유롭지만 의사는 상대적으로 비슷한 루틴으로 한정된 공간에서 일하지 않나”라며 “이런 분들이 마음을 표현해 주시거나 저와 대화하다가 발전하는 경우가 꽤 있다”고 말했다.이어 “그분과 여행도 많이 다니고 라이딩도 했다. 멋진 친구였다”며 “나이는 저와 몇 살 차이 나지 않았다”고 회상했다.노홍철은 “늘 혼자인 것도 아니고 늘 연애를 하는 것도 아니다”라며 “지금까지 만났던 분들 중 단 한 분도 인간적으로 괜찮지 않았던 사람은 없다. 너무 감사하다”고 말했다.온라인뉴스부