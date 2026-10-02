“뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다 [포착]

이미지 확대 그룹 빅뱅 출신 탑과 가수 겸 배우 나나의 열애설이 제기됐다. 유튜브 채널 ‘T.O.P’ 캡처

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그룹 빅뱅 출신 탑과 가수 겸 배우 나나의 열애설이 제기됐다.2일 디스패치는 “지난 1월 뮤비에서 맺은 인연이, 지난 6월 사랑으로 연결됐다”며 탑과 나나의 데이트 현장을 포착해 보도했다.두 사람은 바쁜 스케줄 속에서도 시간을 쪼개 데이트를 즐겼고, 데이트는 주로 나나가 사는 동네에서 이뤄졌다고 매체는 전했다.나나는 지난 1월 탑의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘다중관점’의 더블 타이틀곡 ‘완전미쳤어!’ 뮤직비디오에 출연한 바 있다. 지난 4월에는 나나가 탑의 신곡 프로모션 콘텐츠(유튜브)에 출연했는데 이날 이후 두 사람이 가까워졌다고 매체는 설명했다.온라인뉴스부