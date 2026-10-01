[포토] 아이유, 12년째 화사한 ‘이슬 미소’

이미지 확대 사진=참이슬 SNS 캡처

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가수 겸 배우 아이유가 주류 브랜드 참이슬의 새 광고 화보를 공개하며 ‘최장수 모델’의 저력을 입증했다.브랜드 측은 지난달 30일 순백의 오프숄더 드레스를 입은 아이유의 다채로운 매력이 담긴 화보를 선보였다. 사진 속 아이유는 청순하고 맑은 비주얼로 시선을 사로잡는다.2014년 첫 인연을 맺은 아이유는 2020년 재발탁된 이후 현재까지 12년째 동행을 이어가고 있다. 모델 교체가 잦은 주류 업계에서 10년 넘게 자리를 지킨 것은 매우 이례적이다.브랜드 관계자는 오랜 신뢰와 의리, 그리고 브랜드 정체성에 부합하는 아이유만의 깨끗한 이미지가 재계약의 배경이라고 전했다.온라인뉴스부