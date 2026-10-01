서인영, 42세에 첫 지하철…“표를 어떻게 사는 거야?” 시민에 도움 요청

세줄 요약 42세 서인영, 생애 첫 지하철 탑승 도전

표 구매부터 개찰구 통과까지 시민 도움 요청

하차 뒤 교통카드 분실, 역무원 도움으로 마무리

이미지 확대 사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

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가수 서인영이 42세의 나이에 생애 첫 지하철 탑승 도전기를 공개했다.지난 30일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘15cm킬힐신고 지하철타서 스케줄 가는 서인영 최초공개 (+미치게웃김,만원의 행복)’라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 제작진은 서인영에게 ‘만원의 행복’ 콘셉트 촬영을 안내하며 대중교통 이용 미션을 전달했다. “매니저 차 안 되고 지하철, 버스 대중교통만 된다”라는 제작진의 말에 그는 “한 번도 지하철을 안 타봤다. 진짜다. 학교 갈 때도 버스만 탔다. 표를 어떻게 끊는지도 모른다”라고 털어놔 놀라움을 자아냈다.제작진이 과거 이동 방법에 대해 묻자, 그는 “버스 타거나 택시를 탔다. 엄마가 용돈을 좀 많이 줬다. 어렸을 때는 부유하게 살았는데 그러다가 엄마가 좀 망했다”라며 유쾌한 입담을 뽐냈다.이어 “지하철 표를 어디서 사냐. 거기에 사람이 있냐. 나 그런 거 진짜 못하는데, 무슨 말인지 하나도 모르겠다”며 걱정스러운 반응을 보였다.막상 지하철역에 도착한 그는 “무섭다”라면서도 “나 할 수 있다”라고 말하며 스스로를 독려했다. 교통카드를 구매해야 하는 순간이 오자 결국 시민에게 다가가 도움을 요청했다.그는 시민에게 “좀 창피한데 내가 지하철을 처음 타본다. 표를 어디서 끊냐”고 솔직하게 물어 도움을 받았다. 마침내 생애 첫 1회용 승차권 구매에 성공했지만, 개찰구 앞에서 “넣는 게 없다”며 당황하기도 했다.우여곡절 끝에 지하철 탑승에 성공한 그는 “심장이 뛴다. 내려야 하는데 놓칠까 봐”라며 목적지를 지나칠까 봐 걱정하는 모습을 보였다.마침내 내려야 할 역에 도착한 그는 무사히 하차했으나 난관은 여기서 끝이 아니었다. 교통카드를 분실해 역무원의 도움을 받아서야 겨우 개찰구를 빠져나올 수 있었다.강경민 기자