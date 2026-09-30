16년 전 화제의 ‘오란씨걸’, 이 사람이었다고?…지금은 유명 배우

세줄 요약 아이돌 연습생 거쳤으나 데뷔 무산, 배우 전향

중학생 길거리 캐스팅 뒤 다방면 트레이닝 진행

오란씨걸 화제 이후 연기자로 본격 활동 시작

이미지 확대 사진=오란씨 CF, 라이온미디어 제공

이미지 확대 사진=웹예능 ‘살롱드립’ 캡처

이미지 확대 사진=웹예능 ‘살롱드립’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 김지원이 과거 아이돌 연습생 시절을 거쳤으나 데뷔하지 못하고 배우가 된 비화를 공개했다.지난 29일 웹예능 ‘살롱드립’에 출연한 김지원은 “어렸을 때 춤을 배웠다. 아이돌 준비를 잠깐 했다. 연습생 때 했는데 데뷔를 못 한 데는 이유가 있다. 여러 방면으로 아쉽지 않았나”라고 털어놨다. 이어 연습생 시절 장도연이 “비욘세는 되는데 왜 나는 안 돼?”라는 말을 했다는 일화를 꺼내자 그는 민망한 듯 웃음을 지었다.이정은은 “실제로 현장에서 노래를 엄청나게 부른다. 계속 흥얼거리고 있다”고 전했고, 이에 그는 “가창력을 요하는 게 아니라 진이 좀 빠질 때 노동요가 필요하다. 노래가 시작되면 많이 지쳤다는 시그널”이라고 설명했다. 이어 선곡에 대한 질문에는 “유행하는 노래를 부른다. 키키 분들 노래도 부르고. 이것저것 많이 불렀다”고 유쾌하게 답했다.그는 중학생 시절 길거리 캐스팅을 통해 연예계에 처음 발을 들였으며, 가수 연습생으로 시작해 노래와 피아노, 연기 등 다방면의 트레이닝을 거치며 꿈을 키웠다.그러던 중 그는 2010년 빅뱅과 함께 출연한 롤리팝 2 CF를 통해 연예계에 데뷔했다. 같은 해 유명 음료 브랜드 ‘오란씨’의 모델로 발탁돼 직접 CM송을 부르고 걸그룹 같은 상큼한 안무를 소화해 내며 이른바 ‘오란씨 걸’로 유명세를 탔다.당시 노래, 춤 실력과 더불어 뛰어난 외모로 ‘제2의 김태희’라는 수식어가 붙으며 폭발적인 화제를 모았다. 이후 가수의 꿈 대신 연기자로 전향한 그는 2011년 영화 ‘로맨틱 헤븐’과 시트콤 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’ 등을 통해 본격적인 연기 활동을 시작하며 현재는 대세 여배우로 자리 잡았다.강경민 기자