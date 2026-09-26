메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

“지퍼 줄줄 내려가”…리센느 메이, 무대 중 아찔 사고 [포착]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-09-26 09:18
입력 2026-09-26 09:14
세줄 요약
  • 명지대 축제 무대서 메이 의상 지퍼 돌발 하강
  • 노출 우려 속 메이, 공연 이어가며 상황 수습
  • 미나미·원이 즉시 대응, 팀워크로 위기 봉합
이미지 확대
그룹 리센느 메이가 대학 축제 무대 도중 의상 문제로 돌발상황을 맞이했으나, 멤버들의 신속한 기지로 무사히 상황을 넘긴 사실이 알려졌다. SNS 영상 캡처
그룹 리센느 메이가 대학 축제 무대 도중 의상 문제로 돌발상황을 맞이했으나, 멤버들의 신속한 기지로 무사히 상황을 넘긴 사실이 알려졌다. SNS 영상 캡처


그룹 리센느 메이가 대학 축제 무대 도중 의상 문제로 돌발 상황을 맞이했으나, 멤버들의 신속한 기지로 무사히 상황을 넘겼다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 리센느가 명지대학교 축제 무대에 오른 영상이 확산됐다.

영상에는 ‘데자부(Deja Vu)’ 무대를 선보이는 도중 멤버 메이의 상의 뒤쪽 지퍼가 크게 내려가는 돌발 상황이 담겼다.

자칫 옷이 흘러내리며 큰 노출 사고로 이어질 수 있는 위험천만한 순간이었다.

메이는 무대를 이어가면서도 옷을 의식하며 신경 쓰는 모습을 보였다.

이미지 확대
그룹 리센느 메이가 대학 축제 무대 도중 의상 문제로 돌발상황을 맞이했으나, 멤버들의 신속한 기지로 무사히 상황을 넘긴 사실이 알려졌다. SNS 영상 캡처
그룹 리센느 메이가 대학 축제 무대 도중 의상 문제로 돌발상황을 맞이했으나, 멤버들의 신속한 기지로 무사히 상황을 넘긴 사실이 알려졌다. SNS 영상 캡처


결국 메이는 자연스럽게 퍼포먼스를 하면서 동선이 겹치는 찰나의 순간 멤버 미나미에게 “언니 나 옷 뒤에!”라고 말했다.

상황을 인지한 미나미는 공연 내내 메이의 의상 상태를 체크했다.

노래가 끝나자 바로 메이에게 달려가 원이와 함께 메이의 내려간 상의 지퍼를 올리고 의상을 정돈해 줬다.

이를 본 팬들은 “정말 아찔한 상황”, “미나미 엄마 최고다”, “팀워크 너무 좋다”, “서로 챙겨 주는 모습 훈훈하다” 등의 반응을 보였다.

한편 리센느는 오는 11월 3일 미니 4집 ‘펄스(PULSE)’로 컴백을 앞두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
메이의 의상 문제 상황에서 멤버들은 어떻게 대처했나?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기