연예 스타요즘 [포토] 장원영, 사랑스러운 볼 하트 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/09/22/20260922801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-22 17:10 입력 2026-09-22 17:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 12 이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 가을(왼쪽부터)과 장원영, 안유진, 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영과 안유진(오른쪽)이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.뉴스1 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이브 장원영이 출국한 목적지는 어디인가? 일본 중국