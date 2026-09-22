메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

의사 vs 모델…소개팅 나선 아이돌 출신 女 “잘 통해” 진짜 번호 교환했다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-09-22 17:33
입력 2026-09-22 17:33
세줄 요약
  • 이미주, 유튜브 소개팅 콘텐츠 출연
  • 피부과 의사·모델과 로테이션 만남
  • 대화 통한 의사 최종 선택, 연락처 교환
이미지 확대
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


그룹 러블리즈 출신 이미주가 피부과 의사와 소개팅 후 연락처를 교환했다.

최근 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’에는 ‘의사 vs 모델 [EN]’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이미주는 피부과 의사와 트레이너 겸 모델로 활동 중인 남성을 차례로 만나는 로테이션 소개팅에 나섰다.

첫 번째 상대인 피부과 의사를 만난 이미주는 “피부과 의사시냐. 찾아가도 되냐”고 물었다.

상대의 MBTI가 ESFJ라는 말을 듣고는 “저 ESFJ 아주 좋아한다. 잘 맞는다”고 말했다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


소개팅을 마친 뒤 이미주는 “나 오늘 2차 갈 거다. 번호 교환할까? 분위기 괜찮지 않았냐”고 했다.

두 번째로 만난 트레이너 겸 모델에게는 “몇 살에 결혼하고 싶냐”고 물었다.

상대가 “서른셋에 하고 싶다”고 답하자 이미주는 “얼마 안 남았다. 지금부터 만나야겠다”고 말했다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


두 차례 소개팅을 마친 이미주는 최종 상대로 피부과 의사를 선택했다.

그는 “대화가 잘 통했다고 느껴졌다. 진심이었다”고 선택 이유를 밝혔다.

피부과 의사 역시 이미주에게 연락처를 남겼다.

그는 “생각보다 더 예쁘셨다. 이상형에 부합한다”며 “같이 밥 먹어보고 싶다”고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이미주가 로테이션 소개팅에서 최종 선택한 상대는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기