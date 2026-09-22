‘개코와 이혼’ 김수미, 새 출발 알려…“절 찾아주셔서 감사”

세줄 요약 개코와 이혼 뒤 모델 활동 새 도전

속옷 브랜드 화보 촬영 현장 공개

한 달 운동·식단 준비 소감 전함

이미지 확대 김수미 인스타그램 캡처

이미지 확대 김수미 인스타그램

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다이나믹 듀오 개코와 이혼한 사업가 김수미가 모델로 새로운 도전에 나섰다.김수미는 21일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 화보 촬영 현장에서 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 김수미는 한 속옷 브랜드의 화보 촬영에 나선 모습이다.그는 짧은 헤어스타일에 발레복을 연상시키는 의상을 입고 카메라 앞에 섰다. 발레 바를 배경으로 포즈를 취하는가 하면 브라톱과 쇼츠를 매치한 스타일도 소화했다.김수미는 “요즘 멋지고 예쁜 모델들이 참 많은데 저를 찾아주셔서 너무 감사한 마음”이라며 촬영 소감을 밝혔다.이어 “민폐되지 않으려고 한 달 동안 운동도 열심히 하고 식단도 했다”며 “덕분에 건강한 한 달을 보냈다”고 말했다.그러면서 “이제 저는 생맥주 한잔하러 갑니다. 하하”라고 덧붙였다.패션·뷰티 사업가로 활동해 온 김수미는 2011년 개코와 결혼해 1남 1녀를 뒀다.두 사람은 결혼 15년 만인 올해 1월 이혼 소식을 알렸다.당시 양측은 오랜 대화 끝에 부부 관계를 정리했으며 부모로서의 역할은 함께 이어가겠다고 밝혔다.온라인뉴스부