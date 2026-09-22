김해준, ‘성형 의혹’ 나온 모델 시절 충격 비주얼…“치아교정한 것”

세줄 요약 과거 피팅 모델 사진 공개로 외모 화제

성형 의혹 제기, 치아교정만 했다고 해명

예명 마이노와 개명 비화 함께 공개

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

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코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 사진이 공개돼 대중의 이목을 집중시켰다.지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 강유미, 김용명, 김해준, 나보람이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 정호철은 김해준을 향해 “개그를 준비할 때 아르바이트를 많이 한 걸로 안다. 몰랐던 사실인데 피팅 모델도 했더라”고 언급했다. 이에 신동엽 역시 “나도 그 사진을 봤는데 얼굴이 지금과는 사뭇 다르더라”라며 놀라움을 드러냈다.실제로 방송을 통해 공개된 과거 사진 속 김해준은 날렵한 턱선과 훈훈한 비주얼로 지금과는 다른 반전 매력을 발산했다. 이에 대해 김해준은 “수염이 많이 나는 편이다. 그때는 키 큰 사람이 아니라 숏폼 스타일의 쇼핑몰이 뜨던 시기였다”라며 “당시 운동을 열심히 해서 얄상하면서도 잔근육이 있었다. 사진을 본 지인이 ‘와서 한번 찍어볼래?’라고 제안해 ‘마이노’라는 예명으로 활동했다”고 당시를 회상했다.이어 본명이 김민호라고 밝힌 그는 “KBS ‘코미디빅리그’에 들어가면서 이름을 바꿨다. 일산 작명소에서 30만 원을 주고 지은 이름인데, 바꾸고 나서 잘 됐다”며 비하인드를 밝혔다.정호철이 “마이노 시절 사진을 보면 성형 의혹이 제기되기도 한다”고 짓궂게 묻자 김해준은 “치아 교정을 한 것이 전부다. 확실히 치아 교정의 효과가 크긴 하다”며 “다른 곳은 손을 대도 의미가 없을 만큼 제 얼굴을 객관화하고 있다”고 해명했다.한편 김해준은 6년의 지망생 생활을 거쳐 2018년 tvN 코미디빅리그로 데뷔했다. 이후 유튜브 채널 ‘피식대학’에서 카페 사장 ‘최준’ 캐릭터로 인기를 얻으며 대중적인 인지도를 넓혔다.강경민 기자