핑클, 21년만에 컴백 예고…완전체로 돌아온다

세줄 요약 핑클, 21년 만에 완전체 컴백 예고

소속사, 네 멤버 정식 활동 준비 발표

팬들, 2026년 새 행보에 기대 집중

이미지 확대 사진=JTBC ‘캠핑클럽’

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서울신문 DB

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1세대 걸그룹 ‘핑클(Fin.K.L)’이 21년 만에 완전체로 가요계에 컴백한다.소속사 젬스톤이앤엠은 21일 “이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 손을 잡고 핑클의 완전체 공식 활동을 준비하고 있다”고 공식 발표했다.핑클이 팀으로 본격적인 활동에 나서는 것은 지난 2005년 발매된 디지털 싱글 앨범 ‘Forever Fin.K.L’ 이후 무려 21년 만이다. 지난 2019년 JTBC 예능 프로그램 ‘캠핑클럽’을 통해 14년 만에 재회하며 스페셜 신곡을 발표한 바 있으나, 이는 방송과 연계된 프로젝트 성격이 짙었다.반면 이번 복귀는 이벤트성 재결합이 아닌 ‘핑클’이라는 그룹으로 음악과 팀 활동을 펼쳐 나가기 위한 정식 출범이라는 점에서 그 무게감이 남다르다.지난 1998년 가요계에 혜성처럼 등장한 핑클은 데뷔곡 ‘블루 레인(Blue Rain)’을 시작으로 ‘내 남자친구에게’, ‘영원한 사랑’, ‘자존심’, ‘화이트’ 등 발표하는 곡마다 메가 히트를 기록하며 걸그룹의 황금기를 열었다. 청순부터 카리스마까지 폭넓은 콘셉트를 소화하며 이들은 방송 3사 가요대상을 석권했다.이후 멤버들은 각자의 자리에서 활약하며 친분을 이어 왔다. 이효리는 솔로 가수이자 방송인으로 독보적인 커리어를 쌓았고, 옥주현은 대한민국을 대표하는 최정상 뮤지컬 디바로 자리를 잡았다. 성유리 역시 연기와 예능을 넘나들며 활동을 이어 갔고, 이진은 연기자로 활동하다 결혼 후 미국으로 건너가 생활하며 연예계와는 멀어져 있었다.핑클이 21년 만에 다시 뭉친다는 소식에 팬들과 가요계의 시선은 2026년의 핑클이 보여 줄 새로운 행보에 집중되고 있다.이와 관련해 제이슨 리 젬스톤이앤엠 그룹 경영총괄 대표는 “핑클은 한국 대중음악사에서 기념비적인 상징성을 지닌 아티스트”라며 “오랜 세월 변함없이 핑클을 기다리고 응원해 준 팬들에게 새로운 추억과 감동을 선사할 수 있도록 다채로운 활동을 순차적으로 공개하겠다”고 밝혔다.강경민 기자