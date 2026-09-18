[포토] 수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈

1 / 10 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.

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이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.

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배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.뉴스1