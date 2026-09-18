정지소, 담배 아닙니다…불 붙이는 영상에 ‘깜짝’ [SNS★샷]

세줄 요약 생일 케이크 앞 초 점화 영상 공개

입에 문 초에 불 붙는 장면 화제

누리꾼들 담배처럼 보여 놀라움

이미지 확대 사진=정지소 인스타그램 캡처

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배우 겸 뮤지컬 배우 정지소가 생일을 맞아 케이크를 앞에 두고 짧은 영상 하나를 공개해 화제를 모았다.지난 17일 정지소는 자신의 인스타그램에 블랙과 화이트로 꾸며진 2단 케이크와 함께 독특한 뿔 모양 비니에 블랙 니트를 착용하고 등장했다.영상에서는 생일초에 불을 붙이며 마치 담뱃불을 붙이는 듯한 퍼포먼스가 눈길을 끌었다. 누군가가 정지소의 입에 생일초를 물려주자, 그 상태 그대로 불이 붙는 이색적인 광경이 연출됐다. 이어 정지소는 불이 붙은 초를 케이크에 조심스럽게 꽂은 뒤 소원을 빌고 불을 껐다.영상을 접한 누리꾼들은 “초에 불 붙이는 게 담배에 불 붙이는 줄 알았다”, “점점 더 어른이 되어가는 것 같다” 등의 반응을 보였다.한편 2012년 MBC 드라마 ‘메이퀸’으로 데뷔한 정지소는 2022년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘더 글로리’에서 송혜교가 맡은 문동은 캐릭터의 아역을 맡아 대중에게 깊은 인상을 남긴 바 있다.강경민 기자