연예 스타요즘 [포토] 웬디 ‘깜찍 발랄 토끼 인사’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/09/17/20260917801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-17 15:46 입력 2026-09-17 15:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 웬디의 출국 목적은 무엇인가요? 해외 일정 개인 여행