김동준·한가인, 이 정도면 진짜 남매…“누나 왔다감” [SNS★샷]

세줄 요약 김동준, 한가인과 드라마 남매 호흡 공개

닮은꼴 비주얼과 훈훈한 케미스트리 화제

한가인 출연 7회, 시청률 4.6%로 최고치

이미지 확대 사진=김동준 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=ENA 드라마 ‘신병 4: 사보타주’ 캡처

이미지 확대 사진=ENA 드라마 ‘신병 4: 사보타주’ 캡처

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배우 김동준이 닮은꼴로 유명한 배우 한가인과 드라마에서 남매로 호흡을 맞춘 현장을 공개했다.지난 15일 김동준은 자신의 인스타그램에 “누나 왔다감”이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 현장 사진을 게재했다.공개된 사진에는 ENA 드라마 ‘신병 4: 사보타주’ 촬영 현장의 모습이 고스란히 담겼다. 특히 한가인이 김동준의 누나 역할로 특별 출연한다는 사실이 알려지면서 해당 편이 방영되기 전부터 화제를 모은 바 있다. 이러한 화제성에 힘입어 한가인이 출연한 7회 시청률은 4.6%로 집계되며 자체 최고 시청률을 경신했다.사진 속 김동준과 한가인은 다정하게 카메라를 응시하며 미소를 짓고 있다. 두 사람 모두 높은 콧대, 뚜렷한 이목구비를 자랑하며 실제 친남매라고 해도 믿을 만큼 놀라운 싱크로율과 훈훈한 케미스트리를 발산했다.오랜 기간 ‘닮은꼴’로 언급되던 두 사람이 드디어 한 작품에 등장해 남매로 연기를 펼치자 시청자들은 뜨거운 호응을 보냈다.앞서 두 사람은 한가인의 개인 유튜브 채널에 함께 출연해 서로의 닮은 외모에 감탄하며 유쾌한 만남을 가진 바 있다.강경민 기자