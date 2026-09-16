“아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

세줄 요약 김구라, 아내와 송도·일산 두 집 살림 고백

늦둥이 딸 국제학교 합격 뒤 생활권 분리

아내는 송도 정착, 김구라는 일산 선호

이미지 확대 방송인 김구라가 아내와 ‘두 집 살림’을 하고 있다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘그리구라’

이미지 확대 방송인 김구라가 아내와 ‘두 집 살림’을 하고 있다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘그리구라’

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방송인 김구라가 아내와 ‘두 집 살림’을 하고 있다고 밝혀 눈길을 끈다.14일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김구라는 부동산 전문가들과 용인 수지구에 대해 이야기를 나눴다.김구라는 ‘애 키워보면 왜 (수지구) 풍덕천동 사는지 안다. 학원 보내고 장보고 병원 가고 그냥 여기서 다 해결된다’는 댓글을 읽고 “이건 송도도 그렇다”며 말을 꺼냈다.그는 “제가 지금 본의 아니게 두 집 살림을 하고 있는데 우리 집사람이 벌써 일산에 안 오려고 한다”며 “송도 간 지 3주밖에 안 됐는데 벌써 안 오려고 한다”고 말했다.이에 전문가는 “벌써 송도에 익숙해지셨다. 송도는 여성들의 천국”이라며 웃었고, 김구라는 “집사람 입장에서는 아웃렛도 있고, 많다. 나는 그래도 일산이 좋다”고 했다.앞서 김구라는 늦둥이 딸이 송도 국제학교에 합격했다고 밝힌 바 있다.김구라는 2015년 이혼 후 5년 만인 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼해 늦둥이 딸을 얻었다.온라인뉴스부