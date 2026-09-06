연예 스타요즘 [포토] 리센느, 상큼하게 브이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/09/06/20260906800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-06 17:45 입력 2026-09-06 17:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 노래하는 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 원이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 제나가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 메이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 미나미가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 리브가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느의 원이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 스포티비 케이팝 시상식이 열린 장소는? 킨텍스 제1전시장 킨텍스 제2전시장