[포토] 리센느, 상큼하게 브이

1 / 10 이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 노래하는 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 원이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 제나가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 메이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 미나미가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 리브가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느의 원이가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.6 연합뉴스

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그룹 리센느가 6일 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 2026 스포티비 케이팝 시상식(SKA) 포토월에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스