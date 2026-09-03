지예은♥바타, 직접 결혼 소감…“함께 누리는 행복 알게 해준 사람”

세줄 요약 지예은·바타, SNS로 결혼 소감 직접 공개

서로를 평생 함께할 사람이라며 애정 표현

12월 12일 결혼식 예정, 커플 사진도 공개

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이미지 확대 사진=지예은 인스타그램 캡처

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배우 지예은과 댄서 바타가 직접 결혼 소감을 밝혔다.2일 지예은은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “소중하고 귀한 약속이라 언제가 좋을지 어떻게 말씀드려야 좋을지 고민하다 이렇게 소식을 전한다”며 결혼 소감을 전했다. 그는 바타에 대해 “언제나 제 편이 되어주고 힘이 되어주며, 함께 누리는 행복을 알게 해준 사람”이라고 소개했다.바타도 자신의 SNS에 “한결같은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 제 인생의 새로운 소식을 전하려고 한다”며 팬들에게 결혼 소식을 알렸다. 그는 “일밖에 모르고 살아온 저에게 사랑이 뭔지 알게 해준 참 감사한 사람”이라고 지예은에 대한 애정을 드러내며 “앞으로 서로 의지하며 알콩달콩 귀엽게 잘 살겠다”고 전했다.두 사람은 함께 찍은 다정한 커플 사진도 나란히 공개해 눈길을 끌었다. 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회에서 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 4월부터 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.이하 지예은 SNS 전문.안녕하세요 지예은 입니다!소중하고 귀한 약속이라 언제가 좋을지 어떻게 말씀드려야 좋을지 고민하다 이렇게 소식을 전합니다!저..결혼합니다.언제나 제 편이 되어주고 힘이 되어주며, 함께 누리는 행복을 알게 해준 사람입니다.지금까지 제 삶에서 결혼은 왠지 먼 이야기라고 생각하며 지내왔는데, 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼어요.앞으로 서로에게 든든한 편이 되어주며 건강하고 행복하게 잘 살아가겠습니다.따뜻한 마음으로 응원하고 축복해 주시면 감사하겠습니다!모두 행복한 일만 가득하시고 건강하시길 바랄게요! 저도 앞으로 더 많은 웃음과 행복을 드릴 수 있는 사람이 되도록 노력하겠습니다.감사합니다.이하 바타 SNS 전문.안녕하세요, 바타입니다.한결같은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 제 인생의 새로운 소식을 전하려고 합니다.저에게 가장 소중한 사람을 만나 결혼을 하려 합니다.저를 있는 그대로 바라봐 주고 사랑해 주는 선물 같은 사람입니다.일밖에 모르고 살아온 저에게 사랑이 뭔지 알게 해준 참 감사한 사람입니다.앞으로 서로 의지하며 알콩달콩 귀엽게 잘 살겠습니다.따뜻한 시선으로 축하해 주시면 정말 감사하겠습니다.보내주신 응원만큼 더 베풀며 살아가도록 노력하겠습니다.감사합니다.강경민 기자