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‘즉흥 여행’ 유행인가…윤진이 “되는 대로 잡은 여행” 어디로?

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강경민 기자
수정 2026-09-02 09:41
입력 2026-09-02 09:41
세줄 요약
  • 남편·두 딸과 원주 즉흥 가족여행
  • 숙소·수영장 제한에 당황한 상황
  • 계곡 등 주변 명소로 일정 전환
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사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처
사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처


배우 윤진이가 남편, 두 딸과 함께 즉흥 가족여행을 떠났다.

윤진이는 지난 1일 자신의 공식 유튜브 채널 ‘진짜 윤진이’를 통해 ‘힐링하러 갔다가 관절만 갈고 온 가족여행’이라는 유쾌한 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에서 그는 남편 및 두 딸과 함께 강원도 원주로 갑작스러운 가족여행을 떠난 일상을 공개했다.

이번 여행은 사전 계획 없이 즉흥적으로 이뤄졌다고 밝혔다. 윤진이는 “원주는 진짜 처음인데 갑작스러운 여행”이라며 “금토일이라 사람이 꽉 차 가지고 진짜 호텔 잡기가 어려웠다. 저희도 모른다. 그냥 되는 대로 잡은 여행”이라고 설명했다.

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사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처
사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처


급하게 숙소를 구하느라 우여곡절을 겪었지만, 막상 객실에 들어서자 예상보다 넓은 공간에 감탄했다. 그는 “나 진짜 호텔 중에 이렇게 넓은 데 처음 가 본 것 같다”며 놀라움을 표했다.

그러나 숙소를 둘러본 그는 이내 “여기 비즈니스 호텔 같다”며 아이들과 함께 지내기에 적합한지 걱정 어린 시선을 보내기도 했다. 더욱이 수영장을 이용하려다 아이들의 출입이 불가능하다는 사실을 뒤늦게 알게 된 후 “사우나랑 수영장을 성인만 들어갈 수 있다. 그래서 지금 되게 난감한 상황”이라며 당황해했다.

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사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처
사진=유튜브 ‘진짜 윤진이’ 캡처


하지만 이내 발길을 돌려 계곡 등 주변의 다른 명소를 찾아 알찬 여행을 이어 갔다. 그는 즉흥 여행에 자신감을 얻은 듯 “이게 잘 찾으면서 다니는 것 같다. 계획을 안 해도 된다”며 긍정적인 면모를 드러내기도 했다.

여행을 모두 마친 후 그는 “재밌었기도 했고 힘들었기도 했고 또 감동적이기도 했다”며 소감을 전했다.

한편 윤진이는 2022년 4세 연상의 금융계 종사자 남편과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

강경민 기자
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