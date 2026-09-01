연예 스타요즘 [포토] 소이현 ‘햇살 닮은 환한 미소’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/09/01/20260901801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-01 16:25 입력 2026-09-01 16:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 걸그룹 피프티피프티가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 걸그룹 하이키가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 가수 니콜이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 방송인 황보가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 DJ 수라가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 환승연예3 출신 가수 송다혜가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 가수 소향이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 이미지 확대 세이마이네임 도희와 소하가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 소이현이 참석한 행사는 무엇인가요? 서울패션위크 영화제