‘미스춘향’ 뽑힌 훈장님 딸…청학동에 숨겨져 있던 보석같은 미모

세줄 요약 진소리, 2026 미스춘향 정 선발

뮤지컬 주연 발탁, 연기 도전 시작

서울살이 8년 차, 청학동 그리움 고백

이미지 확대 사진=진소리 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘청학동 훈장’으로 유명한 방송인 김봉곤의 둘째 딸 진소리(본명 김도현)가 ‘미스춘향 선발대회’에 입상해 미모를 인증했다.1일 방송된 KBS1 교양 프로그램 ‘아침마당’의 ‘소문난 님과 함께’ 코너에는 김봉곤 훈장과 두 딸인 진소리, 김다현 자매가 동반 출연해 가족의 근황을 전했다. 이날 방송에서 진소리는 지난 5월 열린 춘향제 ‘글로벌 춘향선발대회’에서 ‘2026 미스춘향 정(貞)’에 당당히 선발됐다. 이와 함께 뮤지컬 작품의 여자 주인공으로 발탁돼 본격적인 연기 도전에도 나섰다.진소리는 외모를 묻는 질문에 “얼굴은 어머니와 아버지를 반반 닮았다”며 “눈은 아버지를 닮았다는 소리를 많이 듣는다”고 답했다.어느덧 서울살이 8년 차에 접어든 진소리는 중학교 1학년 때부터 홀로 상경해 치열하게 꿈을 키워왔다. 그는 “편리하고 좋지만 아버지께서 청학동에서 그네를 만들어 주셨던 기억이 나서 그립기도 하다”며 고향에 대한 애틋한 마음을 내비쳤다.반면 아버지 김봉곤은 서울 생활 4년 차에 접어들었음에도 여전히 도시의 빌딩 숲이 낯설다는 반전 고백을 전했다. 막내딸 김다현이 예술고등학교에 진학하면서 함께 서울살이를 시작하게 됐다는 그는 “아파트가 불편하다. 땅에서 살아야 하는데 16층에 살고 있으니 자는 게 자는 것 같지 않다”고 토로했다.그러면서 “요즘은 낮이고 밤이고 날씨에 상관없이 배달도 오고 버튼 하나만 누르면 다 되니까 편리하다. 아내와 아이들은 서울 생활을 다 좋아하는데 나만 별로다”라고 씁쓸한 폭로를 더했다.막내딸 김다현 역시 도시의 문명에 완벽히 적응한 모습을 보였다. 김다현은 “어렸을 때 시골에 살 때는 배달 앱이 안 돼서 먹고 싶은 게 있으면 차를 타고 20~30분 나가야 했다”며 “이제는 편하고 다른 세상이다. 서울 와서 살도 많이 쪘다”고 말해 웃음을 안겼다. 아울러 트로트 가수로 활발히 활동 중인 그는 전국 투어 콘서트 개최와 새로운 정규 앨범 발매 계획 등을 전하며 앞으로의 음악적 행보를 예고했다.한편, 과거 ‘청학동 서당 훈장’으로 대중에게 얼굴을 알린 김봉곤은 가족들과 함께 다수의 예능 프로그램에 출연하며 화목한 가정을 공개해 왔다.강경민 기자